恒指全日勁插逾700點　本周內第二次　失守28500點

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-28 16:25

股市氣氛未轉好，美股顯著下跌逾2%，創3個月來最大跌幅。道指收市報30303點，跌633點，最多跌逾700點。納指報13270點，跌355點。標指報3750點，跌98點。美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，但表示經濟活動及就業近幾個月放緩。

【16:10】恒指全日挫逾700點

港股持續受挫，恒生指數今日最低見28497點，挫830點，收市報28550點，跌746點或2.6%；國指收報11334點，跌317點或2.8%；科技指數報9372點，跌434點或4.4%。大市成交額2,698.81億元。

百威亞太（1876）全日升4.9%，收報27元，最高見28元破30天高位，藍籌表現最好。

友邦（1299）收報95.1元，挫4.7%；港交所（0388）跌3.1%，收報493.4元。滙控（0005）收報41.55元，跌2.8%。

思摩爾（6969）折讓7%配股，早段抽升後倒跌，全日跌6.5%，收報74.8元。

科技股方面，騰訊（0700）全日挫3%，收報681元，成文金額259.3億元；美團（3690）跌2.3%，收報355.6元；阿里巴巴（9988）跌3.2%，收報251.6元；京東（9618）收報350.4元，跌6%；旗下京東健康（6618）也挫6.9%，收報153.7元；中芯（0981）跌8.6%，收報26.7元。

藥明生物（2269）全日跌4%，收報107.3元。中國生物製藥（1177）收跌3.5%，報7.25元。

玖紙（2689）發盈喜，股價午後曾升逾半成，全日升0.8%，收報12.04元。

內房股連日下挫，旭輝控股（0884）全日挫5.4%，收報6.49元；融創中國（1918）瀉4.8%，收報29.7元；中國恒大（3333）跌3.4%，收報15.48元；

碧桂園（2007）收報9.78元，跌2.2%；越秀地產（0123）跌1.3%，收報1.51元。

維他奶（0345）勁升15.4%，收市報35.9元。

【15:46】港股跌幅擴大至800點

港股跌幅進一步擴大至逾800點，恒指失守28500點，報28483點，跌813點，國指跌334點，報11316點，恒生科指跌455點，報9352點。

【15:03】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3505點，跌68點，深成收市報14913點，跌500點，滬深300收市報5377點，跌150點，創業板收市報3161點，跌119點。

【14:55】亞股低收 日股挫逾400點

亞太區股市低收，日股跌28197點，跌437點，澳洲ASX 200指數收市報6649點，跌130點，台灣加權指數收市報15415點，跌285點，韓國KOSPI指數收市報3069點，跌53點。

【14:51】大市跌逾700點

大市跌幅擴大至逾700點，恒指最新報28595點，跌702點，國指最新報11367點，跌283點，恒生科指報9422點，跌385點。

【14:13】港股午後跌幅擴大至逾600點

港股午後跌幅再度擴大，恒指最新報28665點，跌632點，國指跌250點，報11400點，恒生科指最新報9467點，跌340點。

【13:26】吉利、比亞廸跌逾3%

恒指持續反覆，現跌521點，報28775點；科指跌264點，報9543點。

中海油（0883）升0.5%，最新報8.1元；中移動（0941）升1%，報48.4元。

汽車股持續受壓，吉利（0175）跌3.3%，新造價30.65元；比亞廸（1211）最新報245.2元，跌3.5%；長汽（2333）報26.1元，跌0.8%。

【12:10】醫藥股普遍受挫

港股曾插658點，見28639點，創1月18日以來新低，恒指中午收報28721點，跌576點或2%；國企指數收報11435點，跌215點或1.9%；科技指數收報9533點，跌274點或2.8%；大市成交額1,566.25億元。

百威亞太（1876）高見28元，創30天新高，中午收報27.35元，仍升6.2%，成交額4.34億元，暫成藍籌表現最好。恒安國際（1044）升3.6%，收報57.65元，突破100天線。港鐵（0066）升1.8%，收報45.25元。

創科（0669）藍籌中表現最差，中午收報113.1元，挫8%。吉利（0175）續跌，收報30.35元，瀉4.3%。

友邦（1299）收報95.4元，跌4.4%；滙控（0005）跌3%，收報41.5元。

ATM股維持跌勢，騰訊（0700）半日跌1.3%，收報692.5元；美團（3690）跌1.5%，收報358.4元；阿里巴巴（9988）跌2.5%，收報253.6元。

醫藥股普遍受挫，藥明生物（2269）中午收報108.9元，跌2.6%；中生製藥（1177）跌2.7%，收報7.31元；石藥（1093）跌2.5%，收報8.18元。

歐舒丹（0973）昨日升近兩成半，今日回吐，曾瀉逾1成，中午收報21.95元，仍挫8.5%。

【11:45】內需股逆市造好

恒生指數跌逾600點，現跌613點，報28683點。

內需股逆市造好，藍籌百威亞太（1876）創30天新高，見28元，現報27.45元或升6.6%。維他奶（0345）現升16%；康師傅（0322）升4.5%。

石藥（1093）跌近3%，新報8.14元。四環（0460）跌2.8%，新報1.77元。

【11:33】上證指數中午收報3520點

內地股市走下，上證指數低走，中午收報3520點，跌53點或1.5%，半日成交額2,391億元人民幣。沐證成份指數收圾15014點，跌399點或2.6%，成交金額2,105億元人民幣。

滬深300收報5397點，跌1130點或2.4%；創業板指數跌89點或2.7%，收報3191點。

【10:40】恒生指數跌477點

恒生指數最新報28819點，跌477點或1.63%；科指報9595點，跌212點或2.17%。大市成交額1042.6億元。

騰訊（0700）下跌0.4%，新報698.5元；美團（3690）跌0.8%，新報361元。思摩爾（6969）跌3.6%，新報77.1元；盈富（2800）跌1.8%，新報28.94元；

港交所（0388）最新報498.2元，跌2.1%。

藥明生物（2269）最新跌2.5%，報109元。中國生物製藥（1177）跌3%，報7.29元。

維他奶（0345）升17%，創30天高； 閱文（0772）破頂，高見81.7元，現升20%，報77.1元。

【09:45】恒生指數跌276點

港股跌勢收窄，恒指現報29021點，跌276點或0.94%；國指報11537點，跌113點或0.98%；科指報9677點，跌129點或1.32%。大市成交額397億元。

創科﹙0669﹚挫4.63%，報117.2元，成表現最差藍籌股。

另外，吉利﹙0175﹚亦挫3.78%，報30.5元。

重磅股方面，阿里﹙9988﹚跌2.76%；友邦﹙1299﹚跌2.75%；港交所﹙0388﹚挫2.75%；美團﹙3690﹚跌1.09%。

【09:20】恒生指數低開382點

恒生指數低開382點，開報28914點。國指跌131點，報11519點。騰訊（0700）低開0.2%，企700元。阿里巴巴（9988）跌2.8%，報252.8元。美團（3690）跌1.1%，開報360元。京東（9618）大跌5.6%，報351.8元。

藥明生物（2269）發盈喜料盈利去年升逾65%，股價仍跌3%，報108.4元。比亞迪（1211）跌4.5%，報242.6元。

滙豐（0005）跌逾1%，報42.3元。中移動（0941）跌1.5%，報47.2元。