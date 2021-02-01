高盛警吿：若繼續挾淡倉行動　金融市場將會崩潰

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-01 09:18

《新浪財經》周日（31日）報道，遊戲驛站（GameStop）挾淡倉事件引發的蝴蝶效應，正在美股市場上導致金融危機以來最為嚴重的挾倉行情。高盛警吿稱，如果挾淡倉持續，整個金融市場將會崩潰。

據高盛，過去25年裏，美國股市發生了多次嚴重的挑淡倉行情，但都沒有最近所發生的那麼極端。在過去三個月裏，美股一籃子被最嚴重做空的股票上漲了98%，超過了2000年和2009年中的上漲幅度，當時這籃子股票分別上漲了72%和56%。

不過目前美股的整體做空比例處於歷史較低水平。今年年初，標普500指數成份股的淡倉比例中值僅相當於市值的1.5%，與2000年中期的水平相當，至少是過去25年來的最低水平。

但是即便如此，這次挑空倉事件已經在市場引發了不小的反應。對沖基金為了回補淡倉，或者是追加保證金，不得不減持一些好倉倉位。這導致高盛統計的一籃子最受對沖基金好倉喜愛的股票組合上週下跌了4%。

對此，高盛得出了一個觀點：市場一小部分不可持續的過度行為，有可能引發一系列多米諾骨牌效應，並造成更廣泛的動盪。高盛分析師David Kostin指出，近年來，美股低成交量和高集中度的模式，加大了一隻基金的平倉可能會像滾雪球一樣席捲整個市場的風險。

而目前在高盛看來，散戶抱團行情還可以繼續下去。高盛認為，與2000年美股見頂前相比，目前美國家庭儲蓄規模處於高位，且還將迎來超過1萬億美元的額外財政支持。

這意味着散戶彈藥充足，如果挾淡倉行情繼續，那麼美股岌岌可危了。