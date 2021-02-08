馬斯克一日多次發文為狗狗幣升勢「火上加油」　最高暴漲10倍

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-08 12:19

近期，在逼空大戰中一戰「成名」的美國抱團散戶們，又找到了新的目標——狗狗幣（Dogecoin）。

《每日經濟新聞》周日（7日）報道，狗狗幣是一種加密貨幣，始於2013年12月，是澳洲企業家傑克遜·帕爾默和軟件工程師比利·馬庫斯創建。推出這款貨幣時的初衷，是為了嘲諷比特幣等數字貨幣。

自上周以來，狗狗幣價格飆500%，盤中最高升幅更達至1,000%。這其中，世界首富、特斯拉行政總裁Elon Musk扮演了「火上加油」的角色。此外，社交媒體平台Reddit旗下WSB社區聚集的美國散戶，也是重要的推手。

在行情啟動之前，散戶們突然發現了馬斯克之前喜歡狗狗幣的貼文，並分享在了WSB社區裏。不少散戶稱，狗狗幣是下一個GameStop （GME）和比特幣（Bitcoin），價格會達到1美元，並將顛覆加密市場。彼時，狗狗幣價值只有0.007美元。於是他們紛紛轉移戰場，集體進攻狗狗幣。

（Getty Images）

馬斯克2月2日發文稱，將離開推特一段時間。結果，僅過1天他就回來了。馬斯克2月4日突然發推「Doge」，狗狗幣漲幅迅速攀升50%。過了一會兒，馬斯克又發推自誇稱「不用謝」，同時轉發了一條網友製作的惡搞圖片：馬斯克化身電影獅子王裏的狒狒長老，高高舉起「狗狗幣」。

緊接着，馬斯克又發了幾條推特，他說，「我們不需要成為億萬富翁就能擁有狗狗幣，狗狗幣才是人民的數字貨幣。我沒喝多，也沒情緒低落，心裏只有狗狗幣。」不過，馬斯克對狗狗幣的漲幅好像不太滿意，他隨後說到：「下次，我們直接來個拉升的！」

值得注意的是，虛擬貨幣市場亂象頻生，幣值波動劇烈，風險較大。

俄羅斯《導報》網站報道稱，數字貨幣成為達沃斯論壇會議的主要議題之一。論壇參與者對完全不受各央行控制、去中心化的虛擬貨幣提出了嚴厲批評。

被稱為「央行中的央行」的國際清算銀行近日公布了一份報吿。報吿稱，50多家央行打算在未來3年發行數字貨幣，涵蓋人口約佔全世界的五分一。全球央行中，約60%目前正在測試數字貨幣，14%已經推進到研發或使用試點階段。