歐洲央行行長拉加德：料歐元經濟今年夏季將加快復甦

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-08 13:08

歐洲央行行長拉加德法國報紙《Le Journal du Dimanche》訪問時，預測歐元區經濟將在夏季加快復甦，同時強調公共部門將難以擺脱對緊急支持措施的依賴。

相對而言，拉加德的講話有望幫助在短線給歐元提供支撐，尤其是上週五（2月5日）探底回升收復1.2關口後，短線歐元有望延續反彈走勢。她還敦促各國政府加快制定支出計劃，以便歐盟委員會（European Commission）可以開始發行共同債券。

拉加德說：「我們仍然堅信2021年將是復甦之年。經濟復甦已被推遲，但並未脱軌。人們迫不及待地等待經濟好轉。」

歐洲央行行長克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）預測，歐元經濟將在夏季加快復甦，其同時強調公共部門將難以擺脱對緊急支持措施的依賴。(路透社)

歐洲央行目前預測，在2020年萎縮近7%之後，2021年經濟增長率將接近4%，拉加德說，如果紓困措施沒有太早撤出的話，仍然很有可能實現該預測，儘管很大程度上取決於疫苗的推出情況。

到目前為止，歐盟的疫苗接種計劃起步緩慢，只有3.6%的人口接種了疫苗。相比之下，英國每100人中有17人接種了疫苗，美國接近12人。

拉加德認為， 歐洲央行1.85萬億歐元的緊急債券購買計劃規模「適當」，持續時間「合理」，其承諾只要疫情仍然在歐元區造成危機，決策者們就會採取行動。但她也警吿稱，「一旦疫情結束，眼前的經濟危機過去，我們將面臨棘手的情況。」

歐盟：63歲的法國人拉加德是律師出身，曾擔任法國財政部長，有豐富的從政、掌管經濟事務經驗。強大人脈、嫻熟的談判技巧、鞏固歐元區的決心，令外界對這位新行長信心十足。（AP）

拉加德說，我們「絕不能重蹈覆轍，急於立刻取消財政和貨幣刺激措施。我們必須繼續提供靈活的支持措施，只是規模逐步減少」。

拉加德在接受報紙Le Journal du Dimanche採訪時還表示，「讓我們明確一點：在2022年年中之前，我們不會看到經濟活動恢復到疫情前的水平」。由於貨幣政策已經非常吃力，財政政策必須接棒，拉加德呼籲歐洲政治領導人最終批准一項史無前例的7,500億歐元復甦基金。

拉加德沒有就貨幣政策給出新的暗示，只是重申了歐洲央行的指引，即央行仍可以在必要時增加資產購買規模，但如果市場狀況保持良好，資產購買也可以低於計劃規模。