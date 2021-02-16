世貿組織迎來首位非裔女性總幹事：歷史已被創造

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-16 13:47

世界貿易組織（WTO，以下簡稱「世貿組織」）2月15日以「歷史已被創造」（History is made）為題在其官網上公布了關於「任命尼日利亞女性候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為下一任總幹事」的消息，未來她將面臨組織改革以及如何推動全球經濟儘快復甦等艱鉅挑戰。

世貿組織發佈消息稱，恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉被推舉成為該組織總幹事是「創造了歷史」，她的任期將於2021年3月1日開始，到2025年8月31日屆滿，此舉意味着她將成為世貿組織歷史上首位非裔女性總幹事。

世貿組織還指出，此前關於總幹事人選的不確定性主要與美國政府有關，因為特朗普政府起初拒絕加入各方關於推舉恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉為新任總幹事的共識，並支持韓國候選人俞明希。此後隨着俞明希宣布退選，拜登政府宣布支持恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉。

世貿組織2月15日任命恩戈齊•奧孔喬-伊韋阿拉為該組織第七任總幹事。（世貿組織官網）

稱首要任務促各成員國合作

對於自己成功當選，恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉表示，她對此感到榮幸，儘管深知組織目前面臨諸多挑戰，但相信未來會在推動全球經濟儘快復甦等方面發揮重要作用，而她的首要任務將是如何通過與各成員國合作，以便儘快解決新冠肺炎疫情對全球經濟以及人們健康造成的負面影響。

此外世貿組織還公布了恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉的個人簡歷，稱她是一名全球金融專家，經濟學家以及國際發展問題專家，在亞洲、非洲、歐洲以及美洲擁有30多年的工作經驗。目前她擁有的頭銜包括全球疫苗與免疫聯盟理事會主席，渣打集團理事會成員，推特公司理事會成員以及非洲聯盟特使等。

世貿組織指出，她是一位熟練的談判人士並且促成過很多產生「雙贏」結果的協議，因此被外界視為有效的共識構建者以及誠實的經紀人，受多國政府以及投資人士的信任。此外她相信貿易能夠使發展中國家擺脱貧困，並且能夠幫助這些國家實現強勁的經濟增長與可持續發展，相信加強多邊貿易體系符合所有國家的利益，特別是最不發達的國家以及非洲國家的利益。

曾全尼國財長及外長

另據維基百科）公布的信息顯示，恩戈齊•奧孔喬-伊韋阿拉出生於1954年並於1973年赴美求學。1976年她以優異的成績獲得哈佛大學經濟學學士學位，後於1981年獲得麻省理工學院區域經濟學博士學位。

在世界銀行任職發展經濟學家期間，她曾兩次擔任過尼日利亞財長，通過與巴黎俱樂部進行談判，最終使尼日利亞免去近300億美元的債務。其中在2006年她曾短暫擔任過尼日利亞外交部長，此舉使她成為首位同時擔任上述兩個政府職位的女性。

2019年，在美國經歷過長期居住與工作的恩戈齊•奧孔喬-伊韋阿拉決定成為美國公民。