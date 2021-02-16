股市熾熱助印花稅收上升　ACCA料港本年度財赤2880億元

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-16 14:47

港府將於下周三公布新一份《財政預算案》，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會表示近期股市交易持續蓬勃，有助提升印花稅收入，預計本港2020/21財年的財政赤字為2,880億元，少於財政司司長陳茂波估計的3,000億元；該會推算本港現時財政儲備為8,720億元，大概可以支持政府22個月經常性開支，建議政府應善用現有資源，著力鼓勵消費、推動創科發展及把握大灣區機遇。

稅務委員會聯席主席陳志偉認為，港府需要視乎香港經濟情況來開闢稅收來源，例如是重新檢視印花稅稅率，因為現時本港印花稅稅率只有0.2%，是相當低，投資者也未必因為印花稅增加而減少買賣，而股市熾熱，亦有助減輕財赤壓力；另外，政府也可透過稅務優惠來吸引更多跨國企業和創科企業來港設立地區總部，除了可為本港帶來更多新稅收，也可以改善就業情況。

圖說：何家輝（圖中）表示隨着貿易國際化，稅收環境改變，政府需要考慮香港稅制是否符合國際標準，並作全面檢討。（鄺月婷攝）

籲鼓勵本地消費 開徵消費稅恐有反效果

在開徵消費稅方面，陳志偉指在2006年時政府已就消費稅作出諮詢，當時市民反應已經是不太接受，加上目前本港處於經濟下行，更加要鼓勵本地消費，內地也是鼓吹內循環消費，若果推出消費稅，未必會提升市民的消費情緒，更可能有反效果。被問及會否贊成政府再次派錢，稅務委員會聯席主席何家輝覺得，港府應投入資源恢復經濟和長遠發展，派錢對本港長遠經濟發展及定位幫助不大。

公會稅務委員會聯席主席鄭傑燊則建議港府應在自置居所物業貸款利息扣除的現行機制下，額外增加提名機制，令負責供樓、與父母共同持有物業的子女可以享有全額扣稅，因為現在有不少例子是父母及子女共同擁有物業，若子女是負責供樓，他們只可以扣除一半利息，這將令他們無法完全受惠於這個政策。