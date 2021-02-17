恒指企穩31000點　京東港交所破頂　泡泡瑪特破頂兼晉身紅底股

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-17 16:19

10年期美債收益率大幅上漲，創一年新高，隔晚納指與標指收跌47點和2點，道指漲64點，收報31522點，創收市新高。美國銀行2月份的調查顯示，基金經理管理的現金水平降至3.8%，為2013年3月以來的最低水平，反映市場非常樂觀。

【16:10】恒指企穩31000點

港股持續向好，恒指全日升338點或1.1%，收市報31084點；恒生科技指數收報10945點，升250點或2.34%；恒生國指收報12228點，升192點或1.6%；全日成交額2,079.89億元。

瑞聲科技（2018）今早低開，其後逐步回升，收市報48.2元，漲7.11%，為升幅最大的藍籌股。

ATMJ股向上，京東（9618）全日升6.44%，收報416.8元；騰訊（0700）全日升1.68%，收報757.5元；阿里巴巴（9988）升1.06%，收報267元；美團（3690）升2.8%，報451.4元。

泡泡瑪特（9992）首次站上百元關，創上市新高，全日飆15.45%，收報105元。

盈富（2800）創新高，見31.34元，收市報31.24元，升1.1%。

五日後公布業續的港交所（0388）表現亮麗，再次破頂，高見570.5元，全日升2.83%，收報563.5元。其他個別股，友邦（1299）全日升0.57%，收報105.6元；滙控（0005）升0.66%，收報46.05元。

【15:45】恒騰走勢反覆 現漲逾7%

恒騰（0136）走勢反覆，最高見17.8元，其後插至11.22元，最新報16.36元，漲逾7%。移卡（9923）續刷新高，見122.1元，最新報120.5元，仍飆25.9%。

【14:57】日韓股市齊低收

亞太區股市走勢個別，其中台股牛年首個交易日升至16406點歷來新高，收市報16362點，勁升559點，日股則跌164點，報30303點，韓股收市報3134點，跌29點，澳洲ASX 200指數收市報6885點，跌32點。

【14:35】泡泡瑪特升逾1成

泡泡瑪特（9992）股價首次站上100元，現報100.5元，漲逾1成，最新市值超過1400億元。

【13:26】京東升6%

京東（9618）午後再刷新高，見416.6元，現報415元，升6%。

【13:23】圓通飆逾17%

異動股圓通（6123）飆17.6%，現報6.74元，受惠於春節假期前處理國內快遞量增224%。

【13:05】恒指升穿31000點

港股中午開市後穿升31000點，最新報31015點，升269點，再創32個月新高。

【12:10】移卡半日飆逾17％

港股半日升199點或0.65%，中午收報30946點；恒生科技指數收報10774，升79點或0.75%，國企指數收報12171點，升134點或1.12%。半日大市成交額1,065.48億元。

藍籌股方面，港交所（0388）續破頂，高見559元，中午收報558.5元，漲1.92%；銀娛（0027）見近三年高，半日升2.32%，收報70.6元。

騰訊（0700）倒升0.81%，中午收報751元，半日成交額56.9億元；美團（3690）升0.77%，報442.6元。阿里巴巴（9988）升0.76%，報266.2元；京東（9618）漲5.7%，收報413.8元。

中海油（0883）創30天高位，見9.99元，半日升4.6%，收報9.98元。中石化（0386）升2.2%，收報4.21元。

金沙中國（1928）半日升近5%，收報36.15元，兩日後公布業績。

移卡（9923）半日飆17.24%，收報112.2元，最高見113元，進身「紅底股」；微盟（2013）漲7.7%，收報32.2元；恒騰（0136）曾創新高，見17.8元，其後倒跌，最低見11.22元，中午收報14.38元，跌5.6%。

【11:21】移卡晉身「紅底股」

移卡（9923）再創新高，見113元，急漲16.4%，報111.4元。

【11:06】港交所破頂

港交所（0388）破頂，現報555元，升1.3%，五日後公布業績。

金沙中國（1928）最新報35.98元，升4.2%。

恒指最新報30861點，升114點或0.4%。

【10:42】中國稀土漲逾1成

據報稱中國正考慮限制稀土出口，以制約美國國防工業。中國稀土（0769）創新高，見0.96元，最新報0.92元，漲逾1成。

【10:35】金沙中國升4.6%

恒指最新報30757點，轉升11點或0.04%；恒生科技指數最新報10700，升5點或0.05%。

華虹半導體（1347）挫6.1%，報59.75元；據報稱NEC折讓減持9,900萬股。

騰訊（0700）轉升0.47%，最新報748.5元；阿里巴巴（9988）升0.2%，報264.6元；快手（1024）跌0.74%，報400元；美團（3690）轉升1.23%，報444.6元。

京東（9618）續升5.62%，最新報413.6元。

將公布業績的金沙中國（1928）創30天新高，見36.15元，最新升4.6%，報36.05元。

滙控（0005）創30天新高，見46.7元，現升0.77%，報46.1元。

【10:05】國美零售現回吐5%

國美零售（0493）稱黃光裕已正式獲釋，上日股價大升33.9%過後，今早現吐逾5%，造2.13元，成交額3.5億元。

【09:45】京東急漲5%

京東物流在港交所提交招股書，正式啟動IPO，京東（9618）升逾5%，高見411.8元，創歷史新高。美團（3690）轉升0.4%，騰訊（0700）跌近1%。

電商SaaS股向上，微盟（2018）及有贊（8083 )升5%及4%。

恒指現跌150點，報30596點。

【09:20】恒生指數低開110點

恒生指數低開110點，開報30636點。國指跌44點，報11992點。「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌0.5%，阿里巴巴（9988）跌0.3%，美團（3690）跌近2%。京東（9618）分拆京東物流上市，高開2%，報399.6元。

滙豐（0005）升0.6%，開報46元。友邦（1299）升0.5%，報105.5元。港交所（0388）跌逾1%，開報542元。