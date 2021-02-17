宏利香港：去年新造業務價值跌14%　核心盈利升10%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-17 16:45

宏利香港公布，去年全年的年度化保費等值銷售額錄得60億港元，較2019年全年的67億港元跌10%。全年新造業務價值錄得36億港元，按年下降14%。至於去年第四季及全年的核心盈利均錄得10%的按年增幅，俱創新高。

新造業務價值受累銷情利率雙降

2020年全年核心盈利錄得63億港元，較2019年全年的58億港元增長10%。2020年第四季的核心盈利錄得18億港元，較2019年同期的16億港元增長10%。2020年第四季及全年的核心盈利均錄得按年升幅，這由於有效保單業務錄得增長，新造業務產品組合表現利好，保單持有人經驗改善，而新造業務量回落則抵銷了當中部分升幅。

2020年全年的年度化保費等值銷售額錄得10%跌幅，是由於針對2019冠狀病毒病疫情的限制措施帶來不利影響，以及內地訪港客戶的銷情回落所致。撇除內地訪港客戶的銷售額，2020年全年的年度化保費等值銷售額實際增長3%。2020年第四季年度化保費等值銷售額為15億港元，較2019年第四季的18億港元跌15%，這主要受疫情的持續影響所致。

2020年全年的新造業務價值按年下降14%，這主要由於銷情回落及市場利率下跌所致。2020年第四季的新造業務價值錄得10億港元，較2019年同期的12億港元下降15%。

全年的財富與資產管理總流入達395億港元，按年增長7%。公積金銷售額按年增長24%，這主要由於期內錄得大額銷售個案，以及來自代理人團隊的強積金銷售額取得佳績。第四季的財富與資產管理總流入為100億港元，較2019年同期的104億港元回落3%。

預留逾2.3億元投資加速數碼化

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，作為主要銷售渠道的代理人團隊在2020年的表現尤其出色，其銷售貢獻佔2020年年度化保費等值銷售額的70%，與2019年所創下的年度新高相比，2020年來自代理人團隊的年度化保費等值銷售額繼續錄得非常穩健的表現，僅按年回落2%。在2020年11月和12月，來自代理人團隊的年度化保費等值銷售額更進一步回升，這受多項因素帶動，包括代理人團隊錄得強勁的生產力，有信心今年年度化保費等值銷售額會錄增長。截至2020年底，代理人數目創下10,706人的新高，按年增長6%。

圖內中間位置為爲宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（Damien Green）（宏利香港提供）

他指，今年會積極透過招募活動以拓展專業代理人團隊，長遠目標是令代理人數目每年錄得雙位數字的增長。在加速數碼化方面，已預留超過2.3億港元的投資，用以提升與客戶接觸的數碼介面和代理人銷售工具。亦會繼續推出嶄新的康健及退休方案和客戶服務，以滿足港澳和大灣區其他城市日漸增加的保障需求。

收購太古城中心一座 反映長遠對港樂觀

至於中港仍未能回復正常通關，戴明鈞表示，旅遊限制仍在影響內地旅客方面的銷情，疫情及封關已持續一年，公司有充足時間建立業務彈性，做好一旦開關的應對準備。今年首季，代理活動積極，招募情況正面，社交限制將會放寬，料助推動團隊生產力。

基滙資本去年底透過旗下管理基金，與財團夥伴完成收購太古城中心一座，宏利已簽訂最終協議，將加入該財團為最大的單一投資者。戴明鈞表示，收購是宏利香港業務資產組合中一項重大額外投資，反映宏利長遠對香港展望樂觀。