GME風波｜RobinhoodCEO出席聽證會　稱僅2%用戶是短線炒家

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-19 09:01

2月18日，遊戲驛站（GME）開盤報48.49美元/股，收於40.69美元/股，跌幅達11.43%。

華爾街見聞2月19日報道，美國眾議院金融服務委員會2月18日舉行聚焦遊戲驛站股票賣空和股價操縱問題的聽證會。

聽證會上，金融服務委員會主席Maxine Waters承諾，要挖掘股市可能存在的利益衝突，稱GME股價的瘋狂波動讓大眾聚焦華爾街，以及一些對沖基金「掠奪性的方式」。Water說：「很多美國人感到系統就是對他們不利，無論怎樣，華爾街總是贏家。」

出席聽證會的券商Robinhood CEO Vladimir Tenev就GME股票交易混亂向用戶致歉。他表示，1月28日發生的GME股票交易混亂是「空前的事件」，旗下用戶大部分都是長線交易者，只有2%的用戶是利用短線波動牟利的日內交易者（day trader）。

被視為GME散戶抱團逼空行動「帶頭大哥」的Keith Patrick Gill說，他本人未曾因個人私利而建議任何人去買多GME股票，自己是利用公開資訊來研究（美國的）市場，從市場來看GME的確「被嚴重地低估了」，「我認為GME可能會再投資自己（公司）」。

Gill認為，在當前的股價水準，GME仍然具有吸引力。

今年1月，GME股價累漲逾1600%，成為美股散戶抱團股火拼做空機構的大贏家。Reddit的散戶大本營——WallStreetBets（WSB）分論壇出現多個用戶發帖力挺GME，真名為Keith Gill的論壇用戶DeepFxxingValue成為助推散戶熱捧GME的「帶頭大哥」，他在一年多裏把5.3萬美元投資變成了730萬美元。

做空GME的對沖基金Melvin Capital1月損失53%，因散戶逼空被迫清倉GME散戶抱團的瘋狂程度讓大淡倉香櫞都繳械投降，先是宣佈不再評論該股，而後又稱結束近二十年的做空研究，將專注研究個人投資者的做多機會。

就在1月，華爾街上演了拔網線、關服務器，甚至禁止交易的一幕。先有平臺Discord決定移除WSB的服務器，到了1月28日，包括Schwab和Robinhood在內的美國大型券商已經關閉了對GME、AMC、諾基亞等股票的交易，用戶甚至無法在Robinhood上找到上述幾隻股票。

面臨巨大交易保證金壓力的Robinhood稱「不支援」GME等交易，盈透證券「只允許清算」AMC、GME、黑莓、Express和高斯電子等期權，TD AmeriTrade限制相關交易，三大平台均提高保證金。富途證券禁止GME、AMC新建開倉。

美國監管方迅速行動。美國證監會（SEC）1月29日發佈聲明表示，正密切關注近期出現的極端的市場波動性，承諾將仔細研究券商採取的可能「不利於投資者或以其他方式不適當地抑制其交易某些證券的能力」的行動。也是在29日，德州總檢察長向Robinhood等券商和交易平臺、救助做空GME對沖基金Melvin的對沖基金Citadel以及平台Discord提出民事調查要求，稱為了扼殺對自身市場壟斷地位的威脅，對沖基金、交易平臺和網絡服務器顯然有「令人震驚」的合作，它有腐敗的意味。