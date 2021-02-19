北美首支比特幣ETF開局亮麗　首日交易額超1億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-19 08:55

綜合媒體消息，北美首個比特幣交易所交易基金(ETF)首次亮相取得耀目開端，投資者交易了價值1.65億美元的份額。

第一款正式貼上ETF標籤的比特幣產品週四（當地時間2月18日）在多倫多首次亮相。

不過，值得注意的是，歐洲有幾種運作類似於ETF、跟蹤加密貨幣的產品。

發行人Investment Investments Inc.在一份聲明中稱，這支名為「Purpose Bitcoin ETF 」（代碼BTCC）的新基金直接投資於「實物/數字比特幣」。

分析師稱，其成交量遠高於加拿大一支ETF通常的首日成交量。

2月12日，總部位於多倫多的資產管理公司Purpose Investments在一份聲明中表示，安大略省證券委員會已經批准了該公司推出的比特幣ETF。Purpose Investments表示：「該ETF將是世界上第一個直接投資實物結算的比特幣，而不是衍生品，使投資者能夠輕鬆、高效地進入新興的加密貨幣資產類別。」

該公司的招股說明書顯示，Purpose比特幣ETF將在多倫多證券交易所交易，其交易代碼為BTCC。該基金只用來購買比特幣，投資者可以用加元或美元購買比特幣。