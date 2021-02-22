電動車產業最需要「鋰」　一文看清呢5隻礦業股

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-02-22 23:12

鋰礦是生產電動車鋰電池的關鍵元素，而鋰電池佔用電動車成本約40%。據Statista數據，未來5年「鋰」的需求量將增加一倍多，達到82萬噸，很大程度上是由於汽車對鋰電池的需求不斷增長。

當一種新的能源形式出現，掌握供應鏈的上游即是掌控未來，例如石油時代去投資油田，電動化時代去佈局鋰礦。

Albemarle（ALB）是特種化學品製造商，專注锂業務的開發。

Albemarle（ALB）

Albemarle（美：ALB）是特種化學品製造商，專注锂業務的開發。ALB開發用於製藥、電子、水處理、造紙和攝影等行業的催化劑和試劑。

作為一間全球公司，在開採關鍵元素的市場都有業務，因此這些元素可以在開採地點或附近轉化為可行的產品。近年來，ALB在中國和澳洲開展了業務。

該公司第二季度的業務比去年預期的要慢，但鋰業務仍在繼續擴張，其市盈率、市銷率和市淨率仍低於市場平均水平，市值目前達到182億美元。該公司稱將繼續在不斷增長電動汽車需求的獲利。

Lithium Americas（LAC）是一家總部位於加拿大的礦業公司，市值達25億美元。

Lithium Americas（LAC）

Lithium Americas（美：LAC）是一家總部位於加拿大的礦業公司，市值達25億美元，但頗具獨特的潛力。

基本上，LAC在阿根廷的礦場中生產鋰，在美國內華達州也有一個採礦業務，而Tesla（特斯拉）的超級工廠就在內華達州。對於擁有80億美元現金在手的特斯拉，LAC有被特斯拉收購或合作的可能性。

FMC & LTHM

2018年，特殊化學品製造商FMC（美：FMC）剝離了其鋰資產，創建了一家純鋰產品公司，名為Livent Crop.（美：LTHM）。雖然是一家獨立的公司，但此次分拆仍與FMC有關，FMC的首席執行官是LTHM的董事長。分拆的目標是確保有一個專注於鋰市場的管理團隊。

在分拆之前，FMC的投資組合幾乎是全球第四大鋰業務，僅次於ALB和其他幾家公司。

FMC是一間自1883年成立的的農產品生產商。該公司市值140億美元，農業業務表現良好，因中國大豆和小麥需求再度增長。

圖為美國莫利礦業工作人員將開採的稀土礦石裝車，準備運往中國進行提取。（Getty）

智利礦業化工（SQM）

智利礦業化工（美：SQM）是鋰行業的主要參與者之一。該股市值為148億美元，旗下有化肥、碘、鉀和工業化學品等多個部門，在五大洲擁有7個礦業公司和110個不同的客户。由於南美擁有大量的鋰儲量，SQM是一家當地公司，並得到智利政府的支持。