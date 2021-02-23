2020年Q4全球智慧手機出貨量：蘋果時隔五年重回第一

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-23 08:44

中國媒體財聯社報道，研究機構高德納（Gartner）更新了2020年四季度的全球智慧手機出貨量報吿，蘋果藉助iPhone 12系列時隔五年重回全球第一寶座。

報吿顯示，雖然首款5G iPhone的熱賣完全在意料之中，但新冠肺炎（COVID-19）疫情對於全球手機市場的影響仍非常顯著。高德納預計2020年四季度全球手機出貨量按年下降5.4%至3.84億部，全年銷量跌幅則達到12.5%。

單從四季度數據來看，高德納預計十月下旬發佈iPhone 12系列的蘋果單季度銷量達到7,994萬台，市場份額達到20.8%。顯著超過三星6,000餘萬出貨量的數據也幫助蘋果自2016年四季度來首度問鼎季度冠軍。值得一提的是，中國廠商小米和OPPO也取得了按年33.9%和12.9%的出貨量增長，預計Q4出貨量分別達到4,343萬和3,437萬。

從全年數據來看，三星仍然以2.53億部手機位列全球出貨量第一，蘋果和華為分別以1.99億和1.82億部分列二、三位元。高德納預測小米全年出貨量達到1.45億部，按年增長15.7%，也是全球主要廠商中增速最快的一家。

對於2021年的市場競爭，Gupta表示，更多入門款5G手機上市和廠商定製的創新功能將會是消費者更新手機的決定性因素。此外，中國以外地區對於性價比5G手機的需求也有望迎頭趕上。