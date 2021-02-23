面對股市暴跌　股神巴菲特等大師們會如何應對？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-23 22:00

恒生指數上周四（18日）升至31183點，創逾兩年新高後，近日跟隨A股出現回調整理走勢。截至周一（22日）收盤，恒指跌1.06%，退守30000點水平，報30320點；國企指數跌1.76%，報11894點；科技指數重挫5.53%，報9977點。

A股周一（22日）收盤，滬指下跌1.45%，報3642.44點；深證成指下跌3.07%，收報15336.95點；創業板指下跌4.47%，收報3138.67點。

據《新浪財經》報道，當前股市走跌，整體賺錢效應不佳，投資者們不妨參考下巴菲特、達里奧、索羅斯等大師是如何應對股市下跌的。

巴菲特：保持冷靜 長期持有

在股神巴菲特看來，投資者在面對股市劇烈波動時，最好的方法應該是保持冷靜，並堅守長期持有的投資原則。

作為擁有長達五十多年投資生涯的股神，巴菲特曾在2016年的一次採訪中吿誡投資者：「當股市走跌時，不要密切關注股市表現。如果一個投資者遇到股市下跌就憂心忡忡，然後想着等股市回升時就拋掉手中的股票，那麼這種投資者最終不會獲得理想的回報。」

一直以來，巴菲特都在強調長期投資是取得理想收益的重要因素。他認為，投資股市所獲得的收益來自於長期持有優質公司的股票。如果投資者購買優質公司的股票，且持有這些股票10年、20年、30年之久，那麼他們最終將會取得不錯的回報。

巴菲特曾在致股東的年度信中解釋說，市場總是處於波動之中，因此對於每個投資者來說，無論投資經驗深淺，最好的選擇就是保持鎮定。

他寫道：雖然通常情況下市場是理性的，但市場偶爾也會有瘋狂之舉。對於投資者而言，抓住機遇並不需要太多的智慧或經濟學位。

投資者需要的，僅僅是無視市場恐慌或狂熱的能力，並將注意力集中在基本面上即可。另外，能在相當長的時期內保持無趣、甚至是愚蠢的意願也十分重要。

根據彭博社億萬富豪指數截止1月1日的數據，股神巴菲特排富豪榜第6位，他身家2020年減少16.2億美元，目前資產淨值總計876億美元。圖為2017年1月19日巴菲特在美國紐約出席紀錄片《Becoming Warren Buffett》的全球首映會。（Getty）

格拉咸：第一，永遠不要虧損；第二，永遠不要忘記第一條。

格拉咸是巴菲特的導師，證券分析之父，價值投資的鼻祖。1929年9月，道瓊斯指數最高漲到381點，隨後開始下跌。10月29日，道瓊斯指數暴跌12%，這一天被形容為紐約交易所112年歷史上「最糟糕的一天」，這就是歷史上最著名的「黑色星期二」。

1929年11月，道瓊斯指數最低跌到198點，然後企穩反彈。到1930年3月，一度漲到286點，反彈幅度高達43%。於是許多投資者認為最壞的時期已經過去了，股市將要大反轉。格雷厄姆也這樣認為，於是他開始進場抄底。

他抄的都是從價值評估上看非常便宜的好股票，為了取得更大的收益率，他還利用保證金進行槓桿操作。但股市反彈持續到4月份後又開始暴跌，道瓊斯指數在1930年下跌33%，而格拉咸管理的基金虧損高達50.5%。

至1932年7月，道瓊斯指數達到最低點41點，從最高點381點算起，最大跌幅高達89%，而同期格雷厄姆管理的基金虧損高達78%，這場超級大熊市幾乎讓他傾家蕩產。

格拉咸後來重新東山再起，寫出投資聖經《證券分析》和《聰明的投資者》，總結出一個永恒的價值投資基本原則：安全邊際。

安全第一，贏利第二。

達里奧表示，投資者在市場出現下跌時總是容易做出拋售的決定，但屈從恐懼並不是個明智的策略，因為這樣做並不會取得成功。（Getty Images）

達里奧：保持鎮定，反向操作

和巴菲特一樣，全球最大對沖基金橋水基金創始人達里奧也認為，投資者在面對股市下跌時不必驚慌，應該保持冷靜。

達里奧表示，投資者在市場出現下跌時總是容易做出拋售的決定，但屈從恐懼並不是個明智的策略，因為這樣做並不會取得成功。

相反，在市場走跌時，投資者需要進行反向操作，即當你不再感到恐懼時，你可能需要賣出；當你感到恐懼時，你也許需要買進。

目前，橋水基金已成為全球最大對沖基金公司，管理的資產規模高達1,500億美元。

在《原則》一書中，達里奧分享了他在市場崩盤中學到的三件事情：第一，不應該離譜地過度自信，並放縱自己被情緒左右。無論我知道多少東西，無論我多麼勤奮，我都不應該自信地做出絕對的斷言；第二，我再次領會到研究歷史的價值。

第三，把握市場的時機相當困難。成為一個成功投資者的要決之一，是隻對你有高度信心的投資對象進行冒險押注，並對這些對象進行充分的分散投資。明智的人在經歷各種沉浮時都始終盯穩健的基本面；而輕浮的人跟着感覺走，做出情緒化的反應，對於熱門的東西一擁而上，不熱的時候又馬上放棄。

想要擁有很多優勢，而又不暴露於不可接受的劣勢之下，最穩妥的方式是做出一系列良好的、互不相關的押注，彼此平衡，相互補充。

（新華社）

股市暴跌，普通投資者怎麼辦？

狀況一：手中股票已經跌到成本區

在股市暴跌狀況下，謹慎的投資者應該選擇離場，比較激進的也要設置止蝕價，然後觀察一兩天再作出決定。不要盲目殺跌，也不要對自己買的股票有情緒，在這個時刻，頭腦一定要清醒。

狀況二：手中股票已經出現虧損

這種虧損也需要分類對待，投資者可查看相關資料，如果手中股票屬於基金重倉股，那麼就不要盲目斬倉，甚至在大盤快速暴跌的情況下，可分批補倉，攤低成本，和基金死磕到底。（如遇熊市下跌過程中或股災的時候，不適合用這條建議）

若通過查看資料發現，該股票主力由個別大戶操縱的，這樣的股票在市場持續不佳的情況下，投資者應該堅決出局，保住現金爭取更大的主動性。因為這種股票的主力在大盤真正暴跌時一般不會護盤。

另外，還有一些成交比較清淡的個股，沒有明顯主力介入的迹象，那麼一定要設立止蝕價位，這種股票的性質主要以跟風為主，一旦跌破長期形成的平台，一定要堅決離場。

狀況三：手中一半是現金 一半是股票

如果投資者這部分股票處於盈利狀態，而市場趨勢始終看不明朗，那麼應將股票賣出，保留現金。畢竟市場中的機會很多，保留現金才能在市場中有更大的話語權。

如果手中部分股票已經虧損，那麼投資者應該選擇市場在大幅下跌之後，並出現走穩趨向的時候，迅速補充自己手中的股票。而如果補倉後，該股當天漲幅較大，可當天做變相T+0，鎖定一部分利潤。

狀況四：手中都是錢想進場

建議：如果是激進型的投資者，並有一定看盤能力的，可以根據市場情況搶反彈，但應以短線思維為主。