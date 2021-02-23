全球移動通信系統協會︰2020年中國5G連接數佔全球87%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-23 09:30

《經濟參考報》2月23日報道，全球移動通信系統協會（GSMA）2月22日在2021年世界移動通信大會上海展期間發佈《2021中國移動經濟發展報吿》（簡稱《報吿》），指出2020年中國5G連接數超過2億，佔全球5G連接數的87%，2025年中國5G連接數有望達到8.22億；運營商2020年至2025年運營商資本支出或達2,100億美元，其中90%用於5G建設與發展。

《報吿》指出，5G獨立組網已經啟航，截至2021年1月，全球57個國家已有144個5G商用網絡，5G連接數達到2.35億左右。其中，中國5G的迅速過渡意味著4G應用已經達到頂峰，《報吿》顯示，2020年中國4G滲透率首次出現下滑，隨著越來越多的消費者轉向日益普及的5G服務，未來幾年4G將保持下降之勢，到2025年4G將佔中國總連接數的53%，而5G則佔47%。

《報吿》顯示，到2020年底中國有12.2億人訂閲移動服務，佔全國人口的83%。相比全球平均採用率為 66%，中國已躋身於全球最發達的移動市場。市場飽和度的提高也意味著用戶增長放緩，不過隨著運營商大力擴充數字服務的接入，移動互聯網的應用和使用量繼續穩步增長。目前，中國已有超過9.9億人使用移動互聯網服務，預計到2025年，將有近12億人使用移動互聯網服務。