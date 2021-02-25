美股 | 證監減交易收費　道指創新高　GME盤尾升104%市後再升70%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-25 07:22

美國證監會調低賣出美股收費七成、美聯儲將繼續維持寬鬆的貨幣政策的雙重利好之下，美股週三收高，道指創盤中與收盤歷史新高。此前掀起證監風暴的Game Stop（GME）收市前半小時急升103.94%，市後交易時段一度再升70%，股價重上150美元。TESLA（TSLA）扭轉連日跌勢升6.18% ，電動車板塊造好，蔚來（NIO）汽車升5.827%，理想（LI）汽車升6.299%。而納指成分股中一衆中概股表現落後，百度（BIDU）收市報跌5.77%、拼多多（PDD）跌4.609%、京東（JD）跌3.137%。

遊戲銷售店GameStop（GME）掀起美股證監風暴。（Getty Image）

美股收市，道指漲424.51點，或1.35％，報31961.86點；納指漲132.77點，或0.99％，報13597.97點；標普500指數漲44.06點，或1.14％，報3925.43點。

周三早間美國10年期國債收益率一度攀升至1.429％，創本月高，早間科技股普遍走低。隨後美聯儲主席鮑威爾在美國國會聽證時發言安撫市場，表示美國經濟復蘇遠未達到美聯儲就業目標，會繼續量化寬鬆以及購買資產，10年期美債遂收益率回落至1.372%。

盤中道指曾高見32009.64點，創盤中歷史新高，能源，工業與金融板塊上升幅度領先。

美國食品與藥物管理局（FDA）批准強生(JNJ)的單次注射新冠狀疫苗緊急情況使用權（EUA），是官方批准的第三隻疫苗，該公司股價收市微升1.34%。

GPU 晶片發明者Nvidia（NVDA）盤後公佈財報，第四季收益大幅超過預期，年度銷售額同比增長61％。不過其盤後交易時段股價反而一度下跌超過3%。