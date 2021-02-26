Bitcoin為何讓耶倫恐懼　真的低效率又不可靠？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-02-26 19:23

美國財長耶倫（Janet Yellen）近日對Bitcoin（比特幣）發表言論，認為數字貨幣仍有許多問題需要研究，形容Bitcoin是「非法交易」、「極低效率」、「不可信任」。

耶倫表示，擔心Bitcoin經常被用於非法交易，同時極端缺乏效率，每次交易都需要耗費大量能源。她又指，Bitcoin是一種高度投機的資產，擔心投資人會遭受損失。

Bitcoin確實可用來跨國洗錢，透過層層轉手，難以追蹤。但在虛擬貨幣誕生之前，其他無法追蹤的現金，也可用於非法交易。甚至任何有價值的資產，都可能用於非法交易和地下金融。

近年來，Bitcoin的管理制度越來越完善。每筆交易都被記錄在區域鏈〈block chain〉，並對所有人公開，如果任何交易的地址能和一個身分相關聯，就有很大可能性從該關聯出發，進而找到其他地址的所有者。而將資料和程式透過對等網路技術，分散到全球網路中，亦可避免傳統電子貨幣將資料和程式儲存在中央伺服器，而易受外來駭客攻擊之風險。

另外，挖礦和驗證交易的過程亦如耶倫所講消耗巨大電力。據悉，Bitcoin一年的耗電量是 110.5 億千瓦時，每年產生高達 3695 萬噸的二氧化碳，比紐西蘭和比利時的全國總用電還高，耗電量巨大這點無可質疑。不過，Bitcoin真的效率極低？

所謂效率，若從全球金融化來說，只要有網絡，Bitcoin持有者可以從任何一個地方轉移資產。不過，如果去超市購物，現金自然更有效率。

最後，耶倫提及的「不可信任」恐怕是指Bitcoin不受任何政府、組織所控制？

聯儲局討論數碼貨幣

據悉，聯儲局已討論了使用新數碼貨幣，以及有望在未來幾年推出的支付系統的可能性。

耶魯對此表示：「這是更安全、更快速也是便宜的支付方式。由美國聯邦政府幾位工程師和官員管控的系統，肯定比全球數百萬個節點共同驗證、互相管理的去中心化網路安全，且值得信任。」

然而，Bitcoin最大特色之一：「去中心化」，意即為去中心化的貨幣系統，一反傳統貨幣，有中央銀行在負責貨幣的發行管理，可避免中央銀行的不良政策與人為干擾所造成的通貨膨脹緊縮，意味著Bitcoin不受任何政府、組織所控制。

女股神Cathie Wood近日表示，今年越來越多機構對比特幣感興趣，將現金資產多樣化到比特幣當中。Bitcoin作為對沖的作用，又指某些情況下，Bitcoin亦可作避險資產。

她又指，美元下跌通常利好黃金，但黃金同時亦下跌，Bitcoin的價格在上升。

與此同時，各國正研推出數字化貨幣，並限制Bitcoin流通性。Bitcoin短期雖然會有劇烈波動，但只要政府持續印鈔，Bitcoin長期價值就會持續增加。