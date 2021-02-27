中信證券：再通脹帶來的利率上行　將明顯壓制高估值板塊表現

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-27 12:28

上周市場恐慌情緒飆漲，中信證券表示，從美債實際利率的走勢來看，市場對於美聯儲貨幣政策轉向的擔憂有所升温，從而導致了美債收益率的上行，和市場高估值板塊的調整。

中信證券預計，今年美國核心服務通脹相對去年底有小幅下滑，主要受到薪資增速的拖累，其中影響最大的是住房服務和醫療服務。疫情期間，美國低收入人羣租金負擔能力下降，租房需求減少，美國國內的租金價格持續下行，預計今年美國的住房服務仍將繼續受到租金下滑的拖累，相對去年底整體小幅下滑；醫療服務價格受美國疫情影響短期推高，今年在高基數的影響下料也將出現較為明顯的回落。

但與此同時，隨着美國疫情影響的逐漸消散，包括餐飲、住宿、運輸、休閒等行業的物價有望企穩回升，對核心服務通脹的影響形成一定支撐。核心商品通脹中非耐用品通脹的表現將好於耐用品，包括服裝鞋襪、其他耐用品等價格都有望出現回升，而耐用品價格在高基數作用下預計會小幅下滑。

寬鬆貨幣取向並未發生變化

該行認為，整體來說，今年美國通脹壓力不大。原油價格是對通脹影響最大的因子，如果剔除原油，核心通脹大概率低於2%，因此美國不會有太大的通脹壓力。

中信證券又指，雖然預計美國通脹在今年Q2將顯著高於2%，或衝破5%，在此期間，再通脹預期將繼續主導海外市場走勢。大類資產中，短期通脹衝高相對利好大宗商品，尤其會強化工業金屬和原油的漲價預期。但再通脹帶來的利率上行會明顯壓制高估值板塊表現，美股料將迎來成長向價值的風格切換。

不過，這更多受到基數效應和供需錯配的影響，該行指，目前尚不具備持續大幅抬升的基礎。短期通脹預期的上升更多源於疫情改善和疫苗接種加快帶來的經濟復甦預期，結合美聯儲近期官員的表態，認為寬鬆貨幣取向並未發生任何變化。