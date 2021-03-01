高盛：亞洲股市可逢低買入　看好周期股

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-01 15:08

據內媒報道，高盛集團亞太區首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）為首的團隊表示，亞洲股市自3月份以來最大幅度的下跌並未動搖他們的信心，建議買入該地區的周期性股票，因為預期經濟將從疫情中強勁反彈。

該團隊策略師在發布的一份研報中寫道，增長可以抵消利率風險，他們更喜歡價值型周期股及短線投資，而不是長線投資。「我們對該地區股票持樂觀態度，利率及波動性上升帶來的下行風險不大，這可能在市場調整時創造買入機會。我們預計股市目前不會出現過於劇烈的反應，除非收益率更大幅地上升，或者聯儲局發出的信號發生變化。」

儘管MSCI亞太指數上周五暴跌了3.7%，但該指數今年的漲幅仍比標普500指數高出約3個百分點。亞洲的經濟復甦預計也將超越美國。據IMF的預測顯示，該地區的新興和發展中經濟體2021年的增長率將超過8%。

據IMF的預測顯示，該地區的新興和發展中經濟體2021年的增長率將超過8%。（美聯社）

投行料今年亞洲股市跑贏美股

另外兩家投行Sanford C Bernstein及Oanda Asia Pacific亦表示，亞洲股市將在2021年跑贏美國股市，儘管全球主權債券收益率飆升。

Sanford C Bernstein駐孟買的亞洲定量策略師Rupal Agarwal表示：「亞洲今年將會引領全球股市。」她表示，該地區經濟復甦勢頭最為強勁，美國國債收益率上升將更有利於向亞洲價值型股票的輪動。

Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley稱，MSCI亞太指數短期內可能會有下行壓力，但中期內可能會跑贏。他說，與以科技股為主的北美市場不同，亞太市場由周期性行業主導，這些行業將從全球經濟的加速復甦中受益。