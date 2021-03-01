盛松成：上半年內中國貨幣政策都不宜收緊

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-01 17:54

全國兩會開幕之際，「中國財富管理50人論壇」近日召開專題研討會，原人民銀行參事、調統司司長盛松成出席會議並發表認為，目前的中國貨幣政策不宜收緊。

盛松成指，目前中國經濟面臨的主要任務是恢復和穩定經濟增長，以及防範系統性金融風險，至少在今年上半年之前，都不宜收緊貨幣政策。他解釋，相對於發達國家，中國貨幣政策在去年積極應對疫情的過程中並未不是大水漫灌；而且，中國經濟恢復基礎尚不牢固，收緊貨幣政策不利於穩定增長及防範風險；再者是，以目前的物價和資產價格水平等經濟指標來看，中國經濟還遠未達到收緊貨幣政策的條件。

他續指，2021年GDP增速將很大程度上取決於消費的恢復。原因是去年全年最終消費支出對GDP增長的貢獻率為負22%，創歷史最低點。而同期資本形成總額和淨出口對GDP增長的貢獻率分別為94.1%和28%，均創歷史新高。

原人民銀行參事、調統司司長盛松成指，目前中國經濟面臨的主要任務是恢復和穩定經濟增長，以及防範系統性金融風險，至少在今年上半年之前，都不宜收緊貨幣政策。（路透社）

同時，針對近期美國10年期國債收益率快速飆升的問題，他認為美債收益率上升的根本原因是，美債發行過多，供給大於需求。具體而言，聯儲局持續購入美債，目的是配合財政部壓低收益率（尤其是長期利率），而收益率的上升與聯儲局的政策意圖相違背，甚至可能導致聯儲局購買越多、美債收益率反而越高的情況。

盛松成更提及到，從中長期看人民幣匯率處於升值趨勢，但也要防止升值過快。贊成長期資本投資中國，但需要防止短期內大量投機資金流入國內，推升資產價格，賺取利差和匯差雙重收益，擾亂中國貨幣政策的獨立施行。

此外，他認為，當前美國在科技和金融兩個領域與中國脫鈎的態勢日益明顯，中國可進一步推動資本賬戶雙向開放，避免對中資企業兩頭「卡脖子」。談到房地產問題時，他則指，通過貨幣政策調控房價無異是緣木求魚。