彭博記者追問陳茂波無正面回應　文字版才稱不打算再加股票印花稅

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-02 19:34

財政司長陳茂波早前於《財政預算案》宣布買賣雙方各加三成股票印花稅,同日恒生指數應聲急挫,一度跌過千點。陳茂波今日(2日)早上,接受《彭博》電視訪問時,再次提及股票印花稅,恰巧其回應後,港股掉頭下挫更曾失守29000點。

陳茂波受訪時,《彭博》引述稱對方稱「不排除進一步上調股票印花稅」後,香港及內地傳媒均轉載相關報道,恒指隨即轉跌。據《彭博》公開的約四分鐘訪問片,主持人問他早前宣布加股票印花稅後令股市下跌,加稅只否屬單次的舉動,陳茂波回應稱,港股下跌主要因為環球市場因素,又稱今年成交額較以往大增,將保持開放態度及觀察市場變化,重申加印花稅沒有削弱競爭力,未有正面回應。《彭博》訪問影片連結

主持人之後追問,指陳茂波「不排除進一步上調股票印花稅」的說法,而令港股下跌,陳茂波繼續遊花園,並指跌市與加稅無關,又稱他早前的回應,並沒有提及會再加稅,只表示政府會繼續留意市場變化,現階段不會保證採取任何一種方式。

而據彭博詳盡版報道,陳茂波進一步澄清,政府無計劃撤回加股票印花稅的建議,目前亦不打算再進一步提高。( The government has no plans to withdraw the hike and isn’t at this time planning any more increases)