彭博記者追問陳茂波無正面回應　文字版才稱不打算再加股票印花稅

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-02 19:34

財政司長陳茂波早前於《財政預算案》宣布買賣雙方各加三成股票印花稅，同日恒生指數應聲急挫，一度跌過千點。陳茂波今日（2日）早上，接受《彭博》電視訪問時，再次提及股票印花稅，恰巧其回應後，港股掉頭下挫更曾失守29000點。

陳茂波受訪時，《彭博》引述稱對方稱「不排除進一步上調股票印花稅」後，香港及內地傳媒均轉載相關報道，恒指隨即轉跌。據《彭博》公開的約四分鐘訪問片，主持人問他早前宣布加股票印花稅後令股市下跌，加稅只否屬單次的舉動，陳茂波回應稱，港股下跌主要因為環球市場因素，又稱今年成交額較以往大增，將保持開放態度及觀察市場變化，重申加印花稅沒有削弱競爭力，未有正面回應。《彭博》訪問影片連結

主持人之後追問，指陳茂波「不排除進一步上調股票印花稅」的說法，而令港股下跌，陳茂波繼續遊花園，並指跌市與加稅無關，又稱他早前的回應，並沒有提及會再加稅，只表示政府會繼續留意市場變化，現階段不會保證採取任何一種方式。

而據彭博詳盡版報道，陳茂波進一步澄清，政府無計劃撤回加股票印花稅的建議，目前亦不打算再進一步提高。（ The government has no plans to withdraw the hike and isn’t at this time planning any more increases）