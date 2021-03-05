兩會2021︱李克強總理報吿：推動實際貸款利率進一步降低

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-05 10:55

中國十三屆全國人大四次會議3月5日上午在人民大會堂開幕，中國國務院總理李克強向大會作政府工作報吿。

政府工作報吿指，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，將服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

進一步解決小微企業融資難題。延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度。延長小微企業融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險分擔補償機制。

政府工作報吿指，加快信用信息共享步伐。完善金融機構考核、評價和盡職免責制度。引導銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體，對受疫情持續影響行業企業給予定向支持。

大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上。創新供應鏈金融服務模式。適當降低小微企業支付手續費。優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利。今年務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。