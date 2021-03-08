滙豐1月信用卡簽帳額按年升6%　對前景感樂觀　強調加強電子化

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-08 13:29

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，去年整體信用卡消費按年跌3%，因各國就新型肺炎疫情實施旅遊限制，導致信用卡海外簽帳大幅下跌，目前未見拖欠率情況特別轉差，會不時進行監控。

她透露1月信用卡簽帳額按年升6%，按月升20%，所以對今年首兩月的信用卡消費增長感到滿意。以信用卡交稅的簽帳亦有增長，預期今年稅貸業務比去年好。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，早前宣布的35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長的投資，香港佔比不少，大部分資源會投放在技術提升，加強電子平台，繼續擴充電子業務。

另外，她又認為，滙豐目前的最優惠利率按揭息口有競爭力，雖然低息環境令按息有下調空間，但集團釐定息口主要考慮客人信貸紀錄、年期、銀碼等，強調按息是一個浮動範圍，而不是一個固定數字。

被問到會否擔心政府推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，影響到今年的貸款數時，甘家儀對政府政策表示支持，認為銀行與政府的計劃是兩種不同的產品，政府計畫是為失業人士設立，銀行是會就客戶過往信貸紀錄而貸，而上年的貸款數字已現下降，估計市民因應經濟環境籍減少消費，減少借貸還款。

她表示，現時滙豐的發卡量已達400萬張，疫情有危亦有機，去年拿卡的人數較2019年下降，但新發行滙豐Red因信用卡成市場最強之選，因為疫情迫令大眾改為網上購物，而Red卡的網上購物簽賬可享 4%「獎賞錢」吸引不少新客，並成去年主要卡量增長的因素，現時已有60萬客戶，期望今年新客戶可以比去年有進一步增長。

兩人均表示，對未來一年持樂觀態度，期待疫情減退後市民回到市場消費。

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