日資線上券商思佰益憂國安法撤港　CEO：沒有自由就沒有金融業

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-08 18:55

再有外資企業,港區《國家安全法》的實施而宣布撤出香港。據英國《金融時報》報道,曾在香港上市,日本最大線上券商思佰益(SBI Holdings)稱,計劃將業務撤出香港,因為「沒有自由,就沒有金融業務」(without freedom, there is no financial business)

起訴民主派 令董事會愈來愈恐懼

行政總裁北尾吉孝(Yoshitaka Kitao)受訪時指,去年實施《國家安全法》,以及警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名參與初選的民主派人士,令董事會愈來愈恐懼,對金融機構而言,香港已不再是良好的營運地方,更多日本企業正重新考慮其在港業務規模。

他又稱,自己是直率的人,亦可能是唯一公開宣布退出香港市場的日本主要機構。他指出,其他機構的管理層或許想撤出香港,或不應加大投資香港,卻不敢明言。金融機構即使在決策上可能搖擺不定,但製造、零售及批發商,對將業務由香港轉移到內地決心愈來愈強。

北尾吉孝表示,計劃關閉香港業務。(公司FB圖片)

《國家安全法》落實後,美資金融諮詢機構萬里富(The Motley Fool),及對沖基金Elliott Management,先後宣佈關閉香港辦公室。