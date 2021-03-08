日資線上券商思佰益憂國安法撤港　CEO：沒有自由就沒有金融業

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-08 18:55

再有外資企業，港區《國家安全法》的實施而宣布撤出香港。據英國《金融時報》報道，曾在香港上市，日本最大線上券商思佰益（SBI Holdings）稱，計劃將業務撤出香港，因為「沒有自由，就沒有金融業務」（without freedom, there is no financial business）

起訴民主派 令董事會愈來愈恐懼

行政總裁北尾吉孝（Yoshitaka Kitao）受訪時指，去年實施《國家安全法》，以及警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名參與初選的民主派人士，令董事會愈來愈恐懼，對金融機構而言，香港已不再是良好的營運地方，更多日本企業正重新考慮其在港業務規模。

他又稱，自己是直率的人，亦可能是唯一公開宣布退出香港市場的日本主要機構。他指出，其他機構的管理層或許想撤出香港，或不應加大投資香港，卻不敢明言。金融機構即使在決策上可能搖擺不定，但製造、零售及批發商，對將業務由香港轉移到內地決心愈來愈強。

北尾吉孝表示，計劃關閉香港業務。（公司FB圖片）

《國家安全法》落實後，美資金融諮詢機構萬里富（The Motley Fool），及對沖基金Elliott Management，先後宣佈關閉香港辦公室。