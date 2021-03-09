油價衝高回落　收跌1.6%　終止三連漲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-09 08:35

原油期貨價格周一收盤下跌，四個交易日以來首次走低，從最近觸及的高點回落，此前國際布倫特油價自去年年初以來首次攀升至每桶70美元以上。

紐約商品交易所4月份交割的WTI輕原油期貨價格下跌1.04美元，報收於每桶65.05美元，跌幅為1.6%。倫敦ICE歐洲期貨交易所5月份交割的北海布倫特原油期貨價格下跌1.12美元，報收於每桶68.24美元，跌幅為1.6%，隔夜一度觸及每桶71.38美元的高點，自去年1月份以來首次突破70美元關口。

上周WTI期貨價格和布倫特原油期貨價格均累計上漲了7%以上，今年截至目前為止則都上漲30%以上。

新華社報道，也門胡塞武裝7日宣稱向沙特阿拉伯石油業「核心地帶」發射導彈和無人機，目標包括沙特國家石油公司（沙特阿美公司）位於沙特東部港口城市拉斯坦努拉的一處儲油設施。沙特方面說，襲擊沒有造成人員傷亡和財產損失。

瑞士BDSwiss銀行的投資研究主管馬歇爾·吉特勒（Marshall Gittler）在周一發布的一份報吿中表示，「生產似乎沒有受到影響」，不過市場擔心的「似乎更多的是攻擊的頻率，而不是其嚴重程度」。

德國商業銀行的大宗商品研究主管尤金·温伯格（Eugen Weinberg）在發給客戶的一份報吿警吿稱，歐佩克和沙特並未考慮到美國頁巖油生產商增產的可能性。由於目前的高油價，德國商業銀行預計未來的產量將大幅上升。出於這個原因，温伯格稱其對中長期的油價前景仍持懷疑態度。他領導下的團隊最近將2021年底的布倫特原油價格預期上調了10美元，至每桶60美元，並將第二季度的油價預期上調至每桶65美元。