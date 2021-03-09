疫下本港電商行業光速發展　呢三個平台成為人氣王

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-09 18:17

在長達一年的「新冠肺炎」大流行肆虐，令宅經濟全球通行，市民大眾將消費力轉戰網上平台，令不溫不火的香港電商如獲至寶，紛紛大展鴻圖。電商聚合平台iPrice Group近日公布香港電商的瀏覽量成績表，香港電視旗下HKTV mall、T-Mall（天貓）和FORTRESS豐澤三個季度都分別高據冠亞季軍。

iPrice Group收集了2020年第二季至第四季的香港電商資料，公布了香港15間電商的瀏覽量排名。

HKTV mall、T-Mall（天貓）和FORTRESS豐澤長居三甲

根據2021年Data Reportal指出，2020年瀏覽量增幅最大的類別為生鮮食品以及日常用品，相比2019年，飆升41.5%。

疫情爆發初期，HKTV mall已開始推出各種抗疫用品如口罩、消毒噴霧、溫度計等，再與多間零售商合作，並將自取門市服務增加至100個，令HKTV mall在去年二月份的銷售量激增。電子產品方面，香港消費者在2020年網購電子產品比2019年高出21.3%。

屈居亞軍的天貓香港，則在第二季和第三季趨平穩增長，而最後一個季度的平均瀏覽量就有24%明顯增幅。

本地時尚及美妝品牌轉戰電商

疫情爆發令全球時尚美妝品牌經歷寒凍潮，不少國際品牌如Victoria’s Secret、J.Crew紛紛關閉門店市並徹離香港。

香港卓越和莎莎第四季瀏覽量分別減少了27%和9%，但香港民眾還能前往門市試貨及購買時裝與美妝產品。（資料圖片）

iPrice Group表示，雖然本地時尚和美妝品牌線上瀏覽量波動非常大，但並不代表銷售量偏低。如香港卓越和莎莎第四季瀏覽量分別減少了27%和9%，但香港民眾還能前往門市試貨及購買時裝與美妝產品。

此外，香港著名本地化妝品網站草莓網更是在第四季扳回一城，平均瀏覽量比第三季高出34%。時裝品牌諸如Zalora和Mydress在第二季度遭到重挫後亦慢慢回溫。iPrice Group相信，在2021年疫苗接種計劃後，能恢復公司上班常態，或重新刺激美妝和時裝的需求。

iPrice Group表示，在疫情的推動下，可以讓更多民眾學習線上購物感受它的便捷與衛生。但若要提高全民愛網購的習慣，還需商家確保生鮮的質量、提升物流和售後服務、加碼購物優惠或推出更多銀行卡本地消費，加強用戶購物體驗。