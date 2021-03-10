宏利：本港納稅人未盡用慳稅機會及稅務優惠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-10 14:48

香港報稅年度即將完結，宏利發佈最新調查報告，調查結果顯示，港人善用扣稅項目以減輕扣稅項目，大部分受訪者未能完全掌握最高扣稅額、合資格受保親屬等詳情，對「扣稅三寶」認知有待改善，而年紀較大及繳稅較多的納稅人士一般較熟悉稅務事宜。調查訪問1,001位在職人士。

大部分受訪者未能完全掌握稅務知識方面

當被問及哪些產品符合扣稅條件，只有四分之一（27%）的受訪者正確選答「自願醫保計劃」、「強積金可扣稅自願性供款」和「合資格延期年金保單」。一些受訪者誤以為危疾（13%）和儲蓄產品（17%）也可用於扣稅。

此外，只有27%的受訪者知道「自願醫保計劃」的最高扣稅額為每名受保人8,000港元，與31%的受訪者知道「合資格延期年金保單」和「強積金可扣稅自願性供款」的最高扣稅額合計上限為60,000元的比例相若。

同樣，只有25%的受訪者清楚知道「合資格延期年金保單」和「強積金可扣稅自願性供款」可節省的稅款最多為10,200元，當被問及強積金強制性供款的每年最高扣稅額時，只有32%的受訪者知道是18,000元。

約60%受訪者表示知道薪俸稅個人免稅額項目包括子女、供養父母、供養祖父母或外祖父母、供養兄弟姊妹。同樣，約60%的受訪者正確表示，居所貸款利息、個人進修開支及認可慈善捐款均可獲扣稅。

年紀較大及繳稅較多的納稅人士一般較熟悉稅務事宜

2020-21年度應繳薪俸稅達50,000港元或以上的受訪者，在回答所有問題時其平均得分最高，約有5條題目答對，答對6條問題以上亦佔此組別受訪者的26%。

超過一半的受訪者表示曾使用「稅務易」提交報稅表，三分之二的受訪者曾使用網上稅款計算機估算其薪俸稅。50歲以下的受訪者有較高使用電子工具的比例。

在提交報稅表時，64%的受訪者表示填報了與往年相同的免稅額和可扣稅項目，而69%的受訪者則表示他們會與別人商量如何善用免稅額和可扣稅項目以達致更佳的慳稅效果。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，調查得分較高的人士通常年齡較大，繳稅亦較多。他們較在意稅務事宜，並明白如何善用扣稅額及理財產品以儘量節省稅款。納稅人如能提高對可扣稅產品和工具的認識，將可進一步把握慳稅良機。