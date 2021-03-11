滙豐公布氣候變化決議案　計劃向客戶提供融資以減少碳排放

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-11 13:42

滙豐控股（0005）公布將於今年5月28日的股東周年大會上提出一項有關氣候變化的特別決議案，就支持客戶過渡至淨零炭排放制訂下一階段策略。

集團行政總裁祈耀年表示，ShareAction及一個股東群組已同意支持決議，他們一直以來積極參與並提出具建設性的質疑和意見，讓公司能夠完善方案的細節，支持企業客戶的直接融資需要，協助他們向低炭經濟轉型。

去年10月，滙豐公布於2030年底前將集團營運及供應鏈的炭排放淨額減少至「零」，以配合於2050年底或更早之前將融資組合炭排放淨額減少至零的目標。滙豐的決議案勾勒出集團下一階段的淨零排放策略，特別著重支持客戶推行其本身的過渡進程。滙豐計劃提供 7,500億至1萬億美元融資和投資，支持客戶逐步減少炭排放，協助他們體現長遠和可持續的增長機遇。

滙豐於公告承諾，訂立清晰和可衡量，同時能於2050年底前達致零淨排放的中短期目標，以配合達致《巴黎協定》的目標所制訂的融資方針；另於今年年底前公布政策且落實，於2030年底前逐步退出歐盟及經合組織國家的燃煤發電及動力煤礦融資，以及於2040年底前退出其他市場的相關業務；從《2021年報及賬目》開始，每年匯報推行策略和政策的進度。

滙豐相信，以上方針除了應對氣候變化之外，更體現了協助客戶過渡的重要性，這點十分關鍵，將為金融服務業界訂立重要準則。