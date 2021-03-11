兩會2021｜李克強﹕中國6%以上增幅不低　冀推動高質量發展

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-11 17:55

中國十三屆全國人大四次會議閉幕後，國務院總理李克強出席記者會上提到，中國制定6%以上的經濟增長預期目標，引起了多方面關注。「6%以上的目標，不低了。」

在記者會上被《日本經濟新聞》記者提問到，李克強總理在政府工作報吿中提出2021年的國內生產總值增長目標為6%以上，目前很多國際機構都認為中國2021年的經濟增長有可能達到8%左右。在「十四五」開局之年，除了固定資產投資規模加大，還存在着由於世界性的資金過剩導致房地產投資過熱的風險，現在中國政府採取了寬鬆的財政和貨幣政策。請問在這樣的情況下今年是否存在宏觀政策轉為偏緊的可能性？據日本經濟研究中心預測，中國的經濟規模將於2028年超過美國，對此您有何看法？

對此，李克強回應稱，有不少分析認為中國製定6%以上的經濟增長預期目標是積極的，也有的認為低於預期。中方當然樂見經濟向好，但也清醒看到，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素；世界經濟復甦不確定性依然很大。「我們說6%以上，不低了。」

李克強進一步提到，現在中國的經濟總量，人民幣100萬億元，增長6%就是6萬億，這要放到「十三五」之初，就是8%以上才能達到。

而且，「6%以上」，「以上」開了個口子，也可能實際上高一點，「但我們不是定數字，而是引導預期，我們希望把預期引導到鞏固經濟增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其是和明年、後年目標相銜接，不能造成大起大落，不然反而會擾亂市場預期。」