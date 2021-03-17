和黃醫藥去年收入2.27億美元 公司澄清：暫無在港上市時間表

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-17 13:30

長和 （0001） 旗下和黃醫藥今日（17日）發表2020全年業績及業務進展。該公司指，去年收入2.27億美元(下同)，按年升11.27%，期內應佔淨虧損擴大至1.257億元，2019年同期錄1.06億元淨虧損。

被問到公司會否未有在其他地方上市。首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示，暫時未有在香港上市的時間表及計劃。他表示，不論是在上海科創板上市或在港交所上市，兩者都皆有好處，未來將繼續觀察兩者上市的可行性及市場反應。

預期腫瘤及免疫業務或達1.1至1.3億美元收入

該公司指，腫瘤及免疫業務去年為公司有帶來有約3,020萬美元的收入。但隨著治療腫瘤藥物「呋喹替尼」（愛優特）銷售的增長；考慮到「索凡替尼」（蘇泰達）全年銷售額及預計「沃利替尼」膠囊即將推出市場，以及獲得中國首次銷售收入的增加的影響下，預期腫瘤及免疫業務的綜合收入或會達到1.1至1.3億美元的收入。

由於，現有的蘇州廠房的生產力只能滿足到2025年的生產。所以計劃興建上海廠房，以支持2025年後的生產，亦打算在未來5年投入1.3億美元。新建的上海廠房佔地將是蘇州廠房的16倍，近28700平方米，而膠囊及片劑的產能亦會是蘇州廠房的5倍，約2.5億。