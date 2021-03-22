HKTVmall傳4月中推「極速送」服務　實行「一小時內」送貨

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 12:45

據本地傳媒報道，港視 （1137） 旗下網購平台HKTVmall將在4月中推出全天候24小時的「HKTVExpress（極速送）」服務，主打生活雜貨及外賣送遞，務求做到一小時內快速送貨。

據報稱，HKTVmall本月已向商戶收集意向，根據商戶提供的簡報， HKTV極速送服務可將線下零售店與兩公里內的客人連結起來，並歡迎任何類別的零售店舖，包括現時未加入HKTVmall的商戶，預計將有90％的HKTVmall O2O店、現有及新商戶參與。

料每次購物只能選擇一間商戶

客人在HKTVmall極速送下訂單後，商戶在其應用程式頁面確認訂單，送遞員會在25分鐘內到達店舖，並於35分鐘內將訂單送到客戶手上。過去HKTVmall採用「集運」形式，客戶可以在多個商戶購物，至於新業務極速送，目前預計只能選擇一間店舖購物，簡報內就以O2O店為例子，店舖目前亦有出售水果等新鮮食品。

報道指，在服務推出初期，並不會如HKTVmall般收取1.8萬元年費，首3個月以低佣招倈，港視收取15%佣金，合約餘下時間則收25%佣金，有別於HKTVmall生活雜費約24%至28%的佣金率，包裝要求較原先更簡單，如訂單產品受損將由港視負責，商戶亦毋須承擔運送成本。

至於客人方面，訂單金額介乎50至199元的送遞費為20元，200元或以上送遞費為10元，若訂單金額未滿50元，則需支付20元送遞費。HKTV極速送將24小時運作，商戶可自設營業時間，如確認後無法完成訂單將被罰20元。

港視 （1137） 今早股價平開，最新跌0.8%，報13元。