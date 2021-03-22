證監會﹕法庭頒令取消百齡兩名前董事資格令　由3月11日起為期3年

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-22 20:45

證監會指出，對百齡國際（百齡）的13名前董事展開的法律程序中，取得原訟法庭針對該公司前行政總裁兼執行董事胡東光及前執行董事郭萬達的取消資格令。

除非經法庭許可，否則上述兩人各自不得擔任香港任何法團（包括百齡或其任何附屬公司及聯屬公司）的董事，或直接或間接參與該等法團的管理，由2021年3月11日起，為期三年。

上述命令由法官高浩文頒布。胡東光及郭萬達承認在擔任百齡董事期間沒有以符合百齡的利益的方式行事，及／或沒有以適當和合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度行事，因而違反了其受信責任和在普通法下的責任。

證監會的調查發現，在百齡於2009年以1.9億港元收購濟寧港寧紙業的51%股權後，後者在2010年及2011年均未能實現收購條款所訂必須達到的溢利金額水平，故賣方須按溢利擔保向百齡支付相關差額。

前主席放棄逾3000萬元溢利擔保

百齡前主席兼執行董事黃錦亮，在2011年3月至2012年3月期間代表百齡與賣方簽訂三份確認函，協定（除其他事項外）延遲賣方支付溢利擔保款項。

黃錦亮在2012年6月代表百齡簽訂另一份確認函，藉此協定百齡會放棄賣方所結欠的約3,010萬元溢利擔保金額。該確認函並未獲得百齡董事會批准。

具體而言，胡東光及郭萬達承認曾容許黃錦亮為了個人利益，或其他別有用心的目的主導和控制該公司的事務及董事會，及曾因下列行為以致疏忽或忽略履行他們作為百齡的董事的責任：在沒有作出任何查詢或任何充分的查詢，或就確認函索取進一步資料的情況下，在2011年3月批准了該份有損百齡的利益或對百齡沒有明顯益處的確認函；及在2011年3月至2012年6月期間沒有就溢利擔保進行監察、查詢或跟進。

證監會針對百齡其他前董事的法律程序仍在進行中。