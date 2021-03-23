吉利全年少賺32%　銷售量跌3%　與母企成立合資公司推純電動汽車

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-23 12:28

吉利汽車（0175）公布全年業績，截至去年底止，股東應佔溢利錄得55.33億元（人民幣，下同），按年下跌32%；每股基本盈利0.56元，按年少38%；末期息派每股0.2元，較2019年少20%。

期內，吉利合共銷售132萬部汽車，按年減少3%；收入錄得921.13億元，按年減少5.4%；其中銷售汽車及相關服務收入錄得838.14億元，按年減少8.7%。

主席李書福在業績報告指出，中國及其他出口市場的汽車需求自2020年中起強勢回升，在此助益下，2021年對集團而言應會是更好的一年。長遠而言，隨著傳統汽車轉型至新能源和電氣化汽車及智能/網聯汽車，以及未來數年預期放寬外商投資中國汽車業，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。

另外，吉利汽車宣布與母公司吉利控股訂立框架協議，同意成立合資公司，以透過合資公司將在中國成立的一家間接全資擁有的外商獨資企業，在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。

合資公司將發行20億股合資公司股份。吉利汽車及吉利控股將出資總額共20億元，分別認購合資公司51%及49%的股份。各合資方將分別通過彼等的全資附屬公司認購該等合資公司股份。於成立後，合資公司將成為吉利汽車之附屬公司，而其財務業績將合併於綜合財務報表中。