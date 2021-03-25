Tesla接受Bitcoin付款　惟資本利得稅成本高昂　或須多付數萬元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-25 08:19

特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）正式宣布，在美國購買特斯拉汽車可使用比特幣進行支付。不過按照美國的稅制，這樣的做法在稅務方面的成本也不低。

中國媒體《華爾街見聞》報道，馬斯克宣布在美國購買特斯拉汽車可使用比特幣進行支付，這也是繼上個月特斯拉宣布已購入價值15億美元的比特幣之後的又一進展。此外他還表示，特斯拉收到的比特幣購車款不會轉換為法幣，仍將維持為比特幣。

根據該公司官網的客戶支持頁面介紹，用比特幣購車的客戶需通過自己的比特幣錢包支付，少付或者漏付將會導致訂單被取消，並且當前暫不支持其他數字貨幣。至於美國以外地區的客戶何時能夠享受該服務，馬斯克表示「今年稍晚時間」可以做到，但他並未指明將支持哪些國家或地區。

用Bitcoin買Model 3 稅款近5700美元

不過，用比特幣買車看似美好，但是有媒體也提醒，這樣做在稅務上的成本可能並不合算，因為根據美國國稅局（IRS）的判定標準，比特幣和其他加密貨幣被歸類為財產，所以花掉比特幣與賣出比特幣變現都需要為買賣之間的升值部分繳納資本利得稅。Piascik的註冊會計師（CPA）Ryan Losi對此舉了一個例子：

例如，去年用3000美元買入一枚比特幣，而當前的市場價格超過50000美元，如果將其用來支付車款，那就需要將至少47000美元的升值部分申報為資本利得。IRS將會確定付款日比特幣的公允價值，並將其與比特幣獲得日的稅收基礎進行比較。

而在適用稅率方面，具體將取決於持有比特幣的時間。如果持幣超過一年，則需繳納的長期資本利得稅根據年收入不同介於0%至20%之間，否則就需要支付等同於所得稅率的短期資本利得稅。除非年收入低於40000美元，否則適用的稅率至少為15%。按照特斯拉美國官網給出的指導價計算可知，如果是購買Model 3的話，在不計算補貼的情況下，應繳稅款最少也接近5700美元，折合相當於4.4萬港元。