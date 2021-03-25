Cathie Wood「破天荒」對話　ARK基金年回報達25%　重點一文睇清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-25 12:30

有「女股神」、「連登契媽」之稱的ARK Investment創始人Cathie Wood今早（25日）與華夏基金總經理李一梅連線直播，共同探討顛覆性創新中的投資未來，以及ARK旗艦基金、電動車、移動支付方面。

談及ARK旗艦基金，Cathie Wood表示，ARK進行跨行業研究，研究程度與一般基金不同，投資範圍是五年，追求未來五年增長20%至80%。

至於如何選股，ARK也會關注於原創性研究報告，人工智能、區塊鏈、機械性投資，利用社交媒體進行深入社區的研究。

她又指，基金關注的是五年投資範圍，複合增長率將可達15%，雖然基金短期受壓，但有信心基金於五年後會得到非常令人滿意的回報，未來5年，ARK基金年率化回報希望達到15%至25%。

Cathie Wood稱，由於中美經濟復甦，料今年通脹可升至約3%至4%。（AFP）

通脹可升至約3%至4%

對於近期科技股被殺估值，美股市場動蕩，Cathie Wood稱，主要由於中美經濟復甦，美國40年債市牛市，再加上通脹方面的憂慮，但預期較短暫，料今年通脹可升至約3%至4%。

她續稱，通脹有分好壞，創新及科技所引致，價格下跌，需求上升；壞通脹則沒有任何創新，主要由企業回購所帶動，預期債息仍會進一步上揚，至約2厘至3厘水平。

Cathie Wood認為，未來5年電動車銷量複合年均增長率可達82%。（Getty Images）

Cathie Wood：蔚來可與Tesla互相學習

電動車方面，Cathie Wood指受惠於成本下降，預期最多2年內，電動車價格會低於傳統燃油汽車，將逐步擴展至大眾市場，未來5年，電動車銷量複合年均增長率可達82%。

她又指，尤其是Tesla最令人驚喜，疫情令去中心化的金融工具發展加快，Tesla等公司願意接受Bitcoin，作為支付方式之一，並且正在大量生產電動車，是超級增長的趨勢。中國容許Tesla進入中國電動車市場，相信蔚來等內地電動車品牌可與Tesla互相學習。

此外，移動支付方面，2017年看到微信支付及支付寶的支付金額之巨令她大開眼界，創新科技令成本大幅下降，ARKK涵蓋的股份也不斷增加。中國在DNA排列發展相對落後，但目前有所改變，因為市場開放後，競爭導致成本大幅下降。