汽車晶片斷供潮再起　十餘家傳統車企按下暫停鍵

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-29 14:55

中國《證券日報》3月29日報道，近日，特斯拉方面先後將中國市場ModelY和美國市場Model3的車型價格進行上調，此舉被業內認為是晶片緊缺導致生產成本的提升。與此同時，3月26日，蔚來汽車宣佈，因晶片短缺暫停生產5個工作日。

同樣由於受汽車晶片短缺影響，傳統汽車巨頭豐田、大眾、福特、菲亞特克萊斯勒、斯巴魯和日產汽車等汽車製造商也被迫削減產量，有的甚至被迫停產。

針對漲價的原因，特斯拉方面對《證券日報》記者表示，主要是受公司生產製造成本上漲的影響。特斯拉表示，包括Model3在內的其他中國在售車型暫無漲價計劃。然而，眾所周知，ModelY與Model3的零件通用率高達75%，隨着中國國產ModelY宣佈提價，未來國產Model3的價格或大概率面臨上調。

「晶片短缺情況的確超出我們此前的預估」。蔚來汽車相關負責人在接受《證券日報》記者採訪時表示，目前正在密切關注行業供給情況，積極協調供應鏈資源。預期停產5個工作日後可以恢復生產，但長期供應情況仍有待觀察。

「電動車元年」平添變數

受疫情影響，從去年年底開始，晶片短缺問題就導致汽車行業供需緊張。今年陸續發生的日本東北部地震、美國中南部寒潮，以及全球晶片製造商瑞薩電子火災事件，讓本已緊張的汽車晶片產能雪上加霜，晶片危機在汽車行業呈現出蔓延的趨勢。

3月26日，蔚來汽車表示，其位於合肥的工廠將停產5個工作日，並下調其第一季度的交付預期；而就在前一天，特斯拉中國也官方宣佈將旗下ModelY電動汽車價格上調8000元。

記者登陸特斯拉中國官網發現，特斯拉國產ModelY，長續航版車型，售價已由此前的33.99萬元（人民幣，下同），上調至34.79萬元；Performance高性能版車型，售價也由此前的36.99萬元，上調為37.79萬元，漲幅均為8,000元。

Tesla部份車款於內地加價。（資料圖片）

對此，特斯拉稱是受公司生產製造成本上漲的影響，業內普遍認為，除了上游原材料漲價，全球車規級晶片短缺也可能是導致價格上漲的原因之一。蔚來汽車方面直言，晶片短缺和供應鏈的影響，導致了汽車行業普遍減產和停產現狀。

數據顯示，2021年1月份，蔚來共交付新車7,225台，按年增長352.1%；2月份交付5,578台，按年增長689%，不過受春節長假影響，較1月交付量按月下跌22.8%。

蔚來汽車創始人、CEO李斌在接受《證券日報》記者採訪時表示，公司目前已具備月產1萬輛電動車的能力，但由於全球晶片短缺和電池供應限制，目前僅限於7,500輛。李斌表示，預計到7月份，這些阻力會消退，產能將實現提升。

事實上，從晶片短缺導致汽車工廠停工減產，到運輸延誤和成本飆升，汽車行業已成為全球供應鏈危機的焦點。對於以特斯拉、蔚來為代表的電動車企來説，在此節點遭遇缺芯，可謂是在疾馳之路上突遇「攔路虎」。

記者還注意到，自去年底以來，動力電池主要原材料鋰、鎳、鈷的價格也持續飆升，使得電池製造成本增加，愈發影響到新能源車企的整體利潤。上述種種給原本被認為是「電動車發展元年」的2021年，帶來了更多不確定因素。

十餘家傳統車企按下暫停鍵

「芯慌」正成為最近半導體與汽車行業生產狀況的最真實寫照。從2020年12月初南北大眾宣佈國內減產，到海外車企在各國的生產基地相繼按下暫停鍵，「芯慌」已經開始在全球範圍內擾亂汽車生產。

據《證券日報》記者不完全統計，截至目前，已有十餘家國際汽車製造商因晶片斷供問題被迫減產甚至停產。

最新消息顯示，福特汽車上周剛剛停止了俄亥俄州一家商用車工廠的生產，並削減了肯塔基一家卡車工廠的產量；通用汽車稱，公司北美三家工廠的減產時間將分別延長到3月底和4月中旬。預計晶片短缺將使其2021年的獲利減少15億美元-20億美元。

本田汽車也於近日宣佈，因全球晶片短缺等供應鏈問題持續，公司位於北美的6座工廠的停工時間將延長；雷諾集團表示，晶片供應瓶頸將在第二季度達到頂峯，並可能導致雷諾集團的工廠停產，預計公司今年汽車產量或減少10萬輛。

此外，菲亞特克萊斯勒、日產、戴姆勒、斯巴魯等十餘家車企都因為半導體晶片短缺紛紛宣佈部分工廠被迫停產；作為全球最大的汽車集團之一，大眾汽車CEO赫伯特·迪斯近日表態，晶片短缺預計將使大眾汽車今年在全球市場減產高達10萬輛。

據瞭解，一輛普通的家用車搭載的大小晶片高達百餘枚。儘管晶片只有指甲蓋大小，但每一顆都非常重要。不同於輪胎、玻璃等零部件的斷供，生產和研發汽車晶片的頭部供應商屈指可數，晶片頭部供應商的斷供將直接導致汽車廠商的成本驟增乃至減產停產。

「在車用微控制單元晶片市場，瑞薩電子的全球市佔率約為30%。」新浪財經專欄作家林示認為，就現階段來看，來自瑞薩的出貨停滯，預計將使2021年第二季度全球汽車產量減少百萬輛級別。

「車規晶片採購價格低，同樣的晶圓做消費電子供應利潤高，在產線排滿的時候，沒有晶圓廠會把產能讓給汽車廠。」林示表示，疫情期間，居家學習和遠程辦公使得市場對智能手機和電腦晶片的需求增加，也一定程度地擠佔了汽車零部件製造商的半導體供應。