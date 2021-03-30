中國國債納入富時羅素指數　渣打：料過萬億元流入國債市場

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-30 16:23

富時羅素確認從今年10月開始，將中國國債納入其主力債券指數富時羅素全球政府債券指數（WGBI），分36個月逐步納入，中國國債在WGBI中的權重將為5.25%。

對於納入過程由12個月增至36個月，富時羅素董事總經理白美蘭稱，其指數客戶及中國政府均認為可採取相對保守及循序漸進的時間表納入，方能確保客戶能穩妥過渡，並避免影響人民幣滙率。

白美蘭續稱，36個月內指數納入每月帶來的資金淨流入量大致相同，據此估算得出，指數納入後平均每月將帶來36億美元至42億美元。

對於中國國債將佔WGBI權重5.25%，富時羅素資深董事兼亞太區產品銷售與客戶關係主管李戰鷹表示，相關權重取決於人民幣滙價及中國相對其他國家的發債量亦不設上下限，中國國債主要集中在第二及第三季發行，相信在10月底開始納入時，中國國債佔WGBI權重有望增加。他又指將年期較舊的中國債券剔出指數，令整體中國債券流動性有所提升。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔（圖右）預料，內地今年淨流入額度1.3萬億元至1.5萬億元人民幣。（文顥宗攝）

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔認為，WGBI指數被日本投資者使用最多，日本可能會成為未來幾年中國債市外資流入的投資主體。被動長期倉位的增長將使中國國債從商業銀行手中進一步分散，從而提高二級市場流動性；長遠來看，中國與美債等其他主要債券市場的之間的相關性增加。

她預計今年10月起被納入富時世界國債指數後，內地今年淨流入額度1.3萬億元至1.5萬億元人民幣（約1.54萬億至1.78萬億港元）。

中金就認為，如果按照5%至6%比例納入中國國債，將帶來1,500至2,000億美元的被動型資金流入，在2021及2022年，預計將有望推動境外機構對國內國債的持倉比重從當時的9.17%升至提升至20%以上，境外機構將成為中國債市的重要投資主體。

此外，全球另外兩大主流債券指數，即彭博巴克萊指數和摩根大通全球新興市場多元化債券指數，已分別於2019年4月和2020年2月將中國債券納入。