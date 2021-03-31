《路透》﹕內地擬另設交易所吸引蘋果等巨企掛牌　港交所尾市即跌

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-31 17:14

內地將設立一間新的交易所？正當中美雙方之間就美國要求不符合美國審計準則的中概股，便有需要從當地股市除牌發生爭拗之時。據《路透》引述2名消息人士指出，內地擬設立一間新的股票交易所，以吸引海外企業掛牌。

受到消息拖累，港交所（0388）股價於尾市下跌，收市報457.4元，跌1.3%。

報道引述消息人士指出，國務院向內地證券監管部門領導一項研究，以設計出一間針對中概股掛牌的交易所，就如同香港及美國一樣。

報道指出政府亦希望吸引蘋果及Tesla等巨型全球企業，登陸該新設立的交易所。

已有13間中概股赴港掛牌

市場人士早前已擔心中概股日後未必在美國交易所進行交易。在過去16個月，累計已有13間於美國掛牌的中概股，以第二上市形式登陸港交所，集資額為360億美元。

報道指出，中證監並無回應其查詢。

報道又指出，對於非以首次招股方式登陸新交易所的監管要求，與企業首次招股的要求別無二致，可是港交所等交易所卻給予豁免。

那麼新的交易所會落戶於哪裡？報道指出其中一個選項是當如北京當地等規模較小交易所升級。其中一名消息人士指出，北京市政府已就新三板進行升級進行遊說多年。

對於北京市政府的建議，消息人士指出部份監管部門在過去6個月有進行可行性研究，獲接納機會為50/50。

《路透》曾向北京政府查詢，但不獲回覆。