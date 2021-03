ARKX太空探索基金持倉京東　Cathie Wood解畫：因為公司用無人機

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-31 18:52

被稱為「連登契媽」的美國基金經理Cathie Wood,其主理的ARK基金,近日推出以太空相關主題的ETF「ARKX」。不過令人感到驚訝的是,京東(JD)比起飛機製造商波音(BA)、洛歇馬汀(LMT)、空中巴士(AIR FP),以及主打太空旅遊的維珍銀河(SPCE)倉位更重;而串流影片平台Netflix、農業企業如Deere等亦是「ARKX」的投資範圍。

Netflix潛在收入強勁

ARK投資分析師Sam Korus亦接受《CNBC》訪問時表示,太空已經成為經濟的隱形支柱,隨著更多的衛星發射,增長空間只會越來越多,他以Netflix為例,該公司於ARKX的比重為1.25%,目前有約兩億的付費用戶,惟僅在美國,就有逾4,000萬人無法使用寬頻,若果低軌道衛星星系(satellite constellation)解決方案,可以為這些人帶來寬頻的連接,對Netflix的收入會是非常重要。

Netflix亦成為「ARKX」的投資目標.。(網上圖片)

京東利用無人機協助供應鏈管理

另外,Cathie Wood接受《etf.com》訪問時亦稱,太空的兩大投資增長機會,一是移動連接(mobile connectivity):未來可為全球一半尚未使用移動連接的人口提供服務;其次是超音速飛行:兩個小時內從紐約飛往日本或澳洲。

她表示,市場或對京東躋身持倉最高的前十名感到驚訝,但認為京東在中國是尖端物流公司之一,因使用無人機協助供應鏈管理,令庫存天數比其他公司少25%。(JD in China has a logistics company that is one of the most sophisticated logistics companies using drones especially to help with supply chain management.The inventory days they need on hand with their network is roughly 25% less than other companies in the e-commerce space.)

至於維珍銀河所佔的比重不高,她解釋,該公司目前更專注於太空旅遊,而不是她希望見到的移動連接和超音速飛行的發展。