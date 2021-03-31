金管局：2月份港元存款按月勁減逾1萬億　跌幅12%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-31 19:12

金融管理局數字顯示，撇除新股認購貸款所產生的存款，2月份認可機構的存款總額及港元存款分別下跌2%及2.7%，主要由於企業客戶以存款償還數筆大額貸款。2月份的貨幣統計數字受到年初大型新股認購活動的資金進出影響，若撇除新股認購貸款所產生的存款，2021年首兩個月的存款總額及港元存款分別上升1.1%及2.5%。金管局稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此較適宜觀察較長期趨勢（例如，去年存款總額上升了5.4%），毋須過度解讀個別月份的波動。

大型新股認購活動令存款總額在1月底按月增加9.8%，當中港元存款增加18.6%。隨着這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，2月份存款總額按月下跌7%。當中港元存款近7.65萬億元，較今年1月少1.02萬億元或11.8%，外幣存款按月跌1.3%。香港人民幣存款下跌4.6%，於2月底為7,610億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為4,411億元人民幣，而1月份的數字為5,813億元人民幣。

若撇除新股認購貸款，2021年首兩個月貸款與墊款總額上升1.7%。大型新股認購活動令貸款與墊款總額在1月底按月增加11.8%。隨着這些新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，2月份貸款與墊款總額下跌7.7%，撇除新股認購貸款則按月下跌0.9%，同樣是由於企業客戶償還數筆大額貸款。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月下跌10.7%，而香港境外使用的貸款則上升0.6%。由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率由1月底的83.9%跌至2月底的82.8%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3皆下跌10.9%，與去年同期比較則分別上升10.4%及10.3%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1微升0.2%，與去年同期比較則上升29.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份皆下跌6.5%，與去年同期比較則上升7.6%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，2月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌2.4%；貨幣供應量總額M2及M3於2月皆下跌1.8%。於2021年首兩個月，若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應量M2及M3皆上升2.5%，貨幣供應量總額M2及M3分別上升1%及0.9%。