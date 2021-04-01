美股收市｜納指升2%標普500破頂　科技股扭轉頹勢　Tesla升逾5%

撰文：楊倩
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美國總統拜登的2萬億基建計劃消息提振投資者信心，科技股上漲，帶動納斯達克指數盤中上漲2.14％或280點，曾高見13325.54點。標普500指數盤中攀升0.9％，創下盤中新高3994.41點，是11月以來表現最好的一個月。道瓊斯工業平均指數初段曾上漲了50點，收市反跌。盤中蘋果，微軟，Netflix和Facebook均上漲超過2％，特斯拉一度暴漲5.45％，收市升5.08%報668美元。一眾熱門中概股表現落後，百度收市跌0.225%，拼多多跌1.1%，愛奇藝、騰訊音樂都錄得輕微跌幅，唯富途控股狂飆15.5%，收市報159美元，創10日高位。
美股收市，納斯達克指數收市升201.48點或1.54%，報13246.87點。標普500指數升14.34點或0.36%，報3972.89點。道瓊斯工業指數跌85.4點或0.26%，報32981.55點。
美媒預告總統拜登週三將公佈一項超過2萬億美元的基建支出計劃，覆蓋交通、水利、寬頻以及製造業等等。白宮表示，將為基建計劃提供15年資金，據悉資金來自將公司稅率提高到28％。
微軟周三贏得價值高達219億美元美國陸軍虛擬實境智慧眼鏡合同，維時十年，提供12萬套HoloLens 虛擬實境智慧眼鏡。