A股首季領跌全球　人均輸1.2萬元人幣　北向淨流入近千億元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-01 08:27

2021年首季完結，中國春節假期成了分水嶺，A股前面漲的挺好，三大指數甚至刷出多年的階段高點，可春節後卻是跌跌不休，最近才有所企穩。

《中國東方財富網》報道，今年首季滬指跌0.9%，深成指跌4.78%，創業板指跌7%。

就全球重要股市而言，首季A股表現並不太好，除了馬尼拉綜指跌9.76%外，可以説是跌的最多的。具體而言，台灣加權表現最好，首季大漲11.53%；其次是歐洲股市。截至3月30日，法國CAC40漲了9.41%，德國DAX30漲了9.33%；而美國三大股指，道瓊斯漲了8.04%，標普500漲了5.39%，納斯達克漲了1.22%。

從A股市值角度來看，截至3月31日收盤，A股總市值為78.21萬億元（人民幣，下同），較2020年底的79.59萬億元減少1.38萬億元。

按照中證登披露的數據，截至今年2月底，A股自然人投資者人數達1.8億人。按此計算的話，第一季股民人均虧損約7,600元。

此外，年內上市新股，截至3月31日收盤的總市值為0.78萬億元。將此扣除的話，同樣按1.8億人計算，第一季度人均虧損則增加到12,000元。

北向資金首季累計淨流入998.92億元，其中1月淨流入399.57億元，2月淨流入412.24億元，3月淨流入187.11億元。

從整個過程來看，今年第一季北向資金只在1月底，2月底和3月初出現明顯的淨流出，其餘時間都在穩步的淨流入。

截至首季末，貴州茅台以2.52萬億元的總市值繼續穩坐A股「一哥」，工商銀行與建設銀行分列第二、三位。而去年底擠進前十的寧德時代，經歷節後的大跌後，最新排在了A股的第12位。