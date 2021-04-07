股神拍檔芒格突撈底買阿里　持股總值近3800萬美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-07 14:02

據內媒報道，面對大跌後的阿里巴巴（9988），97歲的查理·芒格（Charlie Thomas Munger）突然出手，重倉「抄底」。

「股神」巴菲特的黃金搭檔、巴郡副董事長查理·芒格旗下的Daily Journal Corp.文件披露，截至3月底，該公司通過美國存託憑證（ADR）累積持有阿里巴巴16.532萬股，以最新股價計算，持有的市值約為3,750萬美元。

此前文件顯示，該公司並未持有任何阿里巴巴的股份。這意味着，該公司是在2021年首季度新建倉了阿里巴巴。

值得一提的是，自2020年11月以來，阿里巴巴股價持續下挫，期間最大跌幅達到33.85%，總市值蒸發超過2,500億美元。由此可見，查理·芒格建倉的時機大概率是在阿里巴巴大跌之後，「抄底」意圖較為明顯。

市場感到意外的是，一向謹慎的查理·芒格，為何在此時下注阿里巴巴？

中美貿易談判：巴郡副主席芒格相信，特朗普不會為了向中國商品加徵更多關稅而變得「徹底瘋狂」。（法新社）

查理·芒格出手「抄底」阿里巴巴

美國時間周一（4月5日），查理·芒格旗下報社Daily Journal向美國SEC提交了13F表，披露了截至2021年一季度末的美股持倉情況，持倉中唯一的變動就是，建倉了阿里巴巴。

文件亦顯示，截至2021年首季度末，Daily Journal共持有5隻股票，持有16.5萬股阿里巴巴股票，持倉市值3748.3萬美元，佔比19.02%。另外，Daily Journal還有持有美國銀行、富國銀行、U.S. Bancorp、浦項鋼鐵，持倉數量都沒有變化，第一大重倉股美國銀行，佔比接近50%。

從Daily Journal的持倉結構可以看出，在查理·芒格掌舵之下，Daily Journal的投資風格非常謹慎，幾乎全部集中於傳統領域的高股息類股票，2021年首季度突然重倉下注阿里巴巴，令市場感到非常意外。

眾所周知，在此之前，巴菲特、查理·芒格一直都對投資亞馬遜、奈飛、谷歌等網路科技巨頭缺乏興趣。儘管巴郡哈撒韋在2019年開始配置了亞馬遜股票，但主導這筆投資卻是巴郡的投資經理，亞馬遜也一直未曾進入重倉股名單。

巴菲特曾在股東大會上表示，喜歡投資佔據市場主導地位的公司，如果科技公司能建立護城河的話，會非常有價值，但不會投資自己看不明白的科技股，更偏向於僱傭投資經理來投資。

巴郡哈撒韋最新的重倉股名單也證明了這一點，截至2020年四季度末，巴郡哈撒韋的前十大持倉分別為蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、Verizon通信、穆迪、美國合眾銀行、比亞迪、雪佛龍、Charter通信。

那麼，如此謹慎的查理·芒格為何突然建倉阿里巴巴？

（資料圖片）

暴跌16,000億之後，阿里巴巴值得買？

首先來看，查理·芒格建倉阿里巴巴的時間點與股價位置。2020年四季度，阿里巴巴股價連續遭遇大跌，由319.32美元一度跌至211.23美元，最大跌幅達33.85%，期間更是多次發生單日超8%的暴跌。

而查理·芒格建倉的2021年首季度，阿里巴巴股價維持低位震盪，小幅下跌了2.58%，最新市值相比最高點時蒸發超過2,500億美元，期間納斯達克指數卻上漲了2.78%。

與股價相對應的是，阿里巴巴不斷遭遇「水逆」。自2020年8月以來，阿里巴巴連續遭遇了螞蟻集團IPO擱淺、接連兩次的反壟斷調查、年活躍用户數被拼多多反超，失去了第一大電商平台的位置……

阿里巴巴股價經歷了一大波回調之後，上述風險都得到了一定的釋放，或許是一個相對安全的建倉區間。

根據查理·芒格以往的投資風格來看，重倉配置阿里巴巴大概率不是為了短期炒差價，或許是在下注阿里巴巴未來的長期發展。

（VCG）

儘管2020年面臨着監管的重壓，但並沒有傷及到阿里巴巴的根基。據財報顯示，阿里巴巴2020年第四季度的營收為2,210.84億元（人民幣，下同），按年增長37%；經營利潤490億元，按年增長24%；經調整EBITDA （息稅折舊攤銷前利潤）683.8億元，按年增長22%，均超過市場預期。

具體來看，阿里的電商業務（天貓、淘寶、聚划算）依然維持着高速增長，第四季度收入按年增長39%至1536.79億元，年度活躍買家單季度增長2,200萬，移動MAU單季度增長2,100萬，突破9億大關，上線9個月的淘寶特價版年度活躍買家和MAU均突破1億，阿里巴巴正在加速下沉，且下沉市場空間巨大。

更關鍵的是，阿里巴巴未來最重要的增長引擎——阿里雲首次實現了盈利。2020年第四季度，雲計算業務收入按年增長50%至161.15億元，調整後息稅折舊攤銷前利潤為2400萬元，相比之下，2019年同期虧損3.56億元。

過去5年間，阿里雲的營收規模增長接近30倍，阿里雲在4年內單季度營收從10億元提升到100億元，而亞馬遜卻用了6年時間。阿里高層對雲計算的態度是，雲計算是極具潛力的一個業務，阿里非常看好雲計算未來的發展。

綜合來看，阿里巴巴的核心電商業務仍在增長，尚未顯露頹勢，同時雲計算、本地生活、物流等新業務正迅猛發展，且部分新業務逐漸開始自我造血。

芒格談中國、阿里巴巴、比亞迪、馬雲

其實，覆盤查理·芒格近期的公開發言，或許不難理解其突然重倉買入阿里巴巴的原因。

2020年12月14日，查理·芒格在訪談中曾表示，「中國有30年的實際經濟增長率，這是世界歷史上任何大國都沒有過的……我投資的一部分美國公司，它們在中國做生意，包括可口可樂，因此對中國頭部公司的認知有非常豐富的經驗。」

在2021年2月26日舉行的Daily Journal股東會上，有投資者向芒格提問道，最近螞蟻集團、阿里巴巴陷入風波，是否擔心中國政府會介入？中國政府是否可能將比亞迪國有化？

查理·芒格認為，這種情況幾乎不可能發生，而馬雲公開談到的一些問題，也許並不應該這樣直接表達。

另外，查理·芒格在股東會上表示，中國政府在經濟管理方面是相當高明的，世界上沒有任何一個國家可以像中國這樣在很短的時間內讓8億人脱貧，中國取得的成就着實令人欽佩，今天的中國已經迅速躋身於現代國家行列，中國企業的經營管理日臻完善。

由此可見，查理·芒格買入阿里巴巴或許是在下注中國經濟的未來。

而在此前，芒格已經享受到了投資中國的巨大收穫，其通過投資比亞迪為巴郡賺取了超過50億美元的浮盈，大賺超過20倍。

在股東會上，芒格也談到了比亞迪，他表示，持有比亞迪股票的前五年，股價一動不動，2020年突然漲了4倍多，目前仍然看好比亞迪已經積聚的優勢，在找不到新的值得買的股票時，會繼續持有。