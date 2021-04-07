拜登大力推電動車政策　分析師：Tesla股價或可達1300美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 15:45

Tesla（TSLA）股價近日開始反彈，據《雅虎財經》報道，華爾街分析師認為受惠於美國總統拜登（Joe Biden）推動電動車，Tesla股價可高達1,300美元。

拜登於3月31日公佈超過2萬億美元的基礎設施和經濟復甦計劃，當中有意投入約1,740億美元用於電動汽車計劃，包括重組工廠和增加國內材料供應、對電動汽車購買者的税收優惠、電動校車改造和建設全國範圍的50萬個電動車充電站。

Wedbush的分析師Dan Ives表示，Tesla首季電動車交付量18.4萬輛，高於市場預期，股價一度飆升，不過中期來看，應歸功於拜登政府極力推動電動汽車行業。因此上調Tesla的評級至「跑贏大市」，目標價為1,000美元，最高目標價可望1,300美元。他又指，Tesla今年3月股價一度下降，是30%至40%大規模反彈的開始。

Dan Ives指出，運輸服務業人士透露，拜登政府原計劃每名電動車買家的補貼可能會增加至10,000美元，此舉不僅僅是利好Tesla，更是利好美國的電動汽車生態系統。

大摩升全年交付量達80萬輛

此外，摩根士丹利發佈最新研究報告指，拜登推電動汽車政策將在短期內給包括Tesla在內的純電池電動汽車初創公司帶來極大利好，上調Tesla全年交付量至80萬量。

該行指出，全球對電動汽車基礎設施的建設正處於一個不穩定時期，落注汽車行業股票的投資者在投資組合中不持有Tesla股票比持有Tesla股票面臨更大的風險。