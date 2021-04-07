馮國經: 捱過騷亂和疫情的「兩年」　香港宜把握機遇盡快加入RCEP

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-07 17:17

2022基金會主席馮國經今日（7日）表示，雖然當前香港正承受地緣政治的衝擊，但香港可透過盡快加入RCEP (《區域全面經濟伙伴關係協定》)，捕捉新興消費市場轉至東盟的變化，以及在本地發展高質中小量訂單的生產線，務求把握好香港經濟轉型的大趨勢。

馮國經認為，加入RCEP的形式，香港最好能爭取到以經濟體身份加入，猶如APEC(亞太經濟合作會議)一樣，這對國家可發揮更大的作用。

面對美國剛公布繼續暫停給予香港獨立關稅區地位的不利外貿局面，馮國經表示，地緣政治形勢，香港固然無法單方面改變，但他相信，不利的外部環境經已「見頂」，未來有機會改善。但香港不能呆等地緣環境轉變，本身也可主動出擊。

馮又認為，傳統上，全球消費市場的重心一直在歐美，但未來新興消費市場除中國大陸外，首選是東盟各國，香港可把握開拓東盟電商市場，配合本港的空運優勢，香港本地可大力拓展中小量高質訂單。倘若生產10萬件產品自然選擇內地，假如只製造十多件樣板，則由板房去生產，然而，近年不少訂單是100至200件的高價訂單，香港本地製造商應爭取這類高價訂單。

2022基金會2019年發表了題為《創建香港在粤港澳大灣區中的新優勢》的首份獨立研究報告，今日續發表第二份報告，並已呈交特區政府。