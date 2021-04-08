SPAC｜美國證監會官員對上市熱潮發警告

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-08 09:26

據《新浪財經》報道，美國證券交易委員會（SEC）的一位官員警告稱，特殊目的收購公司（SPAC）存在「一些重大但尚未發現的」問題。

SEC官員John Coates周三（4月7日）在一場法律會議上發表評論稱，「這些問題不會以任何方式被阻止，這是一種相對來説尚未完善的機制，儘管它們已經存在了一段時間」。

此前報道稱，SEC已開始對華爾街的淡倉支票公司收購狂潮展開調查，並尋求有關承銷商如何管理相關風險的信息。

消息人士稱，SEC致函華爾街銀行，要求他們提供其SPAC交易的信息。

SPAC是上市的空殼公司，它們籌集資金收購一家私人公司，目的是讓其上市，從而讓這些目標公司避開傳統的首次公開募股（IPO）。

曾就SPAC熱潮向投資者發警告

據悉，SEC2月份就對名人支持的SPAC發出警告，敦促投資者三思而後行。

SEC在其網站上發佈的投資者警告中表示，名人和其他人一樣，可能會被引誘參與風險投資，或者可能更能承受損失的風險。不要因為好萊塢演員、職業運動員和著名音樂家的代言而購買SPAC股票。

SEC稱，「如果僅僅因為某位著名的贊助商或投資人表示這是一項不錯的投資，就投資於SPAC，這絕不是一個好主意。」