海通國際：金融機構可於2030年甚至更早實現「碳中和」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-08 11:49

海通國際（0665）發佈《中國金融機構實現碳中和的路徑與方法》指，金融機構可於2030年甚至更早實現「碳中和」，建議金融機構制定碳中和計劃。

報告指，海通國際經過工作組測算，中國金融部門的碳排放總量不足全國總量的0.3%，若通過購買碳信用實現「碳中和」，年度總成本應該不超過200億元人民幣。

集團倡導金融機構通過降低自身的碳排放、使用可再生能源及購買碳信用，完全有能力在2030年提前實現碳中和。

集團建議金融機構可基於對碳排放數據的分析，制定「碳中和」計劃，減排策略主要包括節約（能源、物料）及使用綠色能源；在管理方面，可建立碳管理制度，配備專門團隊，為節能減排、實現碳中和提供制度和人才支持，例如可成立溫室氣體減排和公司碳信息管理工作組。

報告還呼籲中國金融機構在資產層面上實現「碳中和」，積極開展各類綠色金融業務，降低自身在投融資活動中的碳足跡 ，推動其他行業實現低碳發展。

另外，海通國際於2020年發表首份ESG聲明，成為首個提出碳中和目標的中資金融機構，並在ESG聲明中承諾將在2025年實現「碳中和」。在MSCI的最新ESG評級中，海通國際獲提升至「A」評級，為目前中資金融機構中的最高評級。