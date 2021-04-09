騰訊逆市靠穩上揚　阿里、美團齊挫逾2%　港股全日跌309點

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-09 16:48

隔晚美股標指再破頂，並連續第二日創收市新高，升0.42%，收報4097點。道指反覆微升57點，收報33503點。納指彈高1.03%，蘋果和特斯拉均漲逾1.9%，微軟、英特爾升幅都超過1%。

【16:30】

港股全日跌309點，收市報28698點，再次跌穿29000點水平，成交1,417億元。恒生科技指數跌1.8%，報8305點。

騰訊 （0700） 靠穩逆市升0.1%，收報620.5元；美團 （3690）跌2.1%，收報314元 、阿里巴巴 （9988） 跌2.2%，收報218元。

聯易融科技 （9959） 首掛收報19.32元，較招股價高近一成。

海底撈（6862）收跌4.9%，報49.35元，為表現最差的藍籌。

中銀香港（2388）全日升1.9%，收市報27.2元。滙豐（0005）則跌0.6%，收報46.55元。

【14:45】恒指跌逾300點

港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約353點或1.22%，報28654點。

龍湖集團（0960）跌近3%，報49.65元；碧桂園（2007）跌2%，報9.8元；華潤置地（1109）跌1.1%，報36.45元。

【13:36】港股失守28700點 跌超1%

恒生指數跌逾300或1%，失守28700點。恒生科技指數跌1.9%，失8300點關。

海底撈（6862）跌超5%，報49.15元；藥明生物（2269）跌近半成；美團（3690）亦回吐約2.6%。

【13:10】恒生指數跌259點

恒生指數跌259點或0.9%，報28748點。恒生科技指數跌1.5%，報8331點。

中海油 （0883） 午後一度拉升逾2%，高見8.03元，最新報7.96元，升1.8%。中國石油股份（0857）則跌1.1%，報2.74元。

【12:10】騰訊無升跌報620元

港股半日高開低走，恒生指數半日跌210點，報28798點，成交769億元，得而復失二萬九點。恒生科技指數跌1.3%，報8345點。騰訊 （0700） 回穩無升跌，中午收報620元；美團 （3690） 跌逾2.2%，收報313.8元；京東（9618）跌1.6%，收報315.8元；小米 （1810）跌1.9%，收報25.7元；

藥明生物 （2269） 半日跌4.6%，中午收報102.3元，暫為表現最差藍籌。

港交所（0388）半日升1.1%，中午收報469.2元；友邦 （1299）跌0.2%，收報98.9元。

其他個股，心動公司（2400）半日上揚逾一成，中午收報58.35元；思摩爾（6969）升3.2%，收報51.9元；中遠海控（1919）升1.6%，收報12.58元。

聯易融科技 （9959） 首掛，中午收報19.18元，較招股價17.58元高9.1%。

【11:45】贛鋒鋰業升逾2%

港股持續下挫，恒生指數最新報28749點，跌258點或0.9%，恒生科指報8340點，跌1.4%。

汽車股個別走，贛鋒鋰業（1772）揚2.7%，報99.9元；吉利（0175）跌0.72%，報20.6元；長城汽車（2333）跌1.7%，報23.65元；東風（0489）微升0.14%，報7.29元。

【11:02】恒指跌逾200點

恒指最新跌223點或0.77%，報28784點。科指跌1.2%，報8356點。

騰訊（0700）微升0.2%，報621元。快手（1024）升1.3%，報275.8元。美團（3690）跌逾2%，京東（9618）、阿里巴巴（9988）跌1.7%。

【10:37】電訊盈科曾一度升逾4%

港股曾一度跌逾200點，低見28780點，最新跌197點或0.68%，報28810點。科指跌0.76%，報8394點。

李澤楷旗下的電訊盈科 （0008） 曾一度升逾4%，高見4.6元，最新報升2%，報4.51元，成交6,947萬元。據外電昨報道，電訊盈科正探討出售其資訊科技（IT）及數據中心業務PCCW Solutions。

保險股普挫，友邦（1299）仍跌0.5%，報98.65元；中國太保（2601）瀉3.5%，中國平安（2318）挫1.7%，眾安在綫（6060）亦跌1.3%。

【10:15】心動公司逆市曾飆逾一成

心動公司 （2400） 逆市升逾一成，高見58.4元，最新報57.45元，飆9.2%。心動公司獲執行董事、主席兼首席執行官黃一孟以每股均價56.5406元增持210萬股，涉資約1.19億元。

其他相關股，飛魚科技（1022）升2%，報0.51元。美圖（1357）升0.8%，微盟集團（2013）揚0.2%，中手游（0302）升0.3%，中國有贊（8083）漲0.8%。

【09:58】騰訊回穩微升0.3%

恒生指數倒跌逾百點，最新報28873點，跌134點或0.47%。恒生科指倒跌39點或0.47%，報8418點。

騰訊（0700）硬淨逆市升0.3%，報622元。美團（3690）倒跌1.4%，阿里巴巴（9988）跌1%，京東（9618）跌1.3%。

港交所（0388）仍升1.7%，報472.2元。友邦（1299）倒跌0.6%，報98.5元。

【09:33】恒指開市後倒跌30點

恒生指數開市後倒跌30點或0.1%，報28977點。國指亦隨即倒跌21點或0.2%，報11087點。大市暫成交額138.03億元。

新股聯易融科技 （09959） 今日掛牌，現報18.8元，較招股價17.58元高6.9%，一手（500股）不計手續費帳面賺610元。

【09:20】恒生指數高開144點

恒生指數高開144點或0.5%，報29152點，恒生科指高開44點或0.53%，報8503點，國指開報11144點，高開34點或0.31%。

騰訊（0700）高開1.5%，報629元；阿里巴巴（9988）平開報223元；美團（3690）開升1.1%，報324.4元。

比亞迪（1211）開升1.6%，報180.9元。

金融股方面，港交所（0388）開升2.2%，報474.4元；友邦（1299）高開1.4%，報100.5元。