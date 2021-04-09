標指又破頂　港股再上二萬九　資源股績優醒神│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-09 10:00

港股昨力排騰訊（700）遭減持一事，上企二萬九，加上昨晚美國表現強勢，如恒指可企穩其上三日，可再上試三萬關。股份方面，多隻資源股發盈喜，為今日重點。

騰訊昨僅跌1.5%，報620元，企於大股東減持價595元之上，全日成交1,486.8億元，完全消化了1,100億貨源。恒指昨由一眾傳統股撑起，友邦（1299）、申洲（2313）、創科（669）均升逾5%，滙豐（5）亦升2%，恒指昨升333點或1.1%，報29008點，可見市場未因騰訊遭減持而拖累，後市向好機會大。

資源股首季績佳，江西銅預期首季度淨利大升逾4倍，中國鋁業淨利更大升30倍。（路透社）

資源股首季績佳 工業股值得憧憬

資源股首季績佳，江西銅（358）預期首季度淨利按年增加419%至449%，昨升5.4%，報16.52元。中國鋁業（2600）預計首季歸母淨利按年增長約30倍至9.67億元人民幣，昨升4.4%，報3.58元。重慶鋼鐵（1053）預計首季歸母淨利同比增加約258.8倍，昨升6.8%，報1.41元。去年由於疫情導致低基數效應，中國經濟復甦進度良好，資源股為今日市場重點，投資者可密切留意。

另外，由於資源股首季績佳，料會帶動上游生產鏈回升，工業股有憧憬。藍籌股創科昨再創新高，大升5.6%，申洲升7%，建滔系的建滔（148）及建滔積層板（1888）屢創新高，惟要留意部份個股短期已急升，甚至已達超買水平，高追水位不多，宜候回調才吸納。

美股3大指數皆升 標指再破頂

美國3大指數昨均錄得升幅，標指收市連續第二日創新高，為今年以來第19個收市新高紀錄。納指收升1%，報13829點，距離歷史高位僅不足2.5%，而道指則在高位整固，收報33503點。

市場已適應10年期美債息高企1.6厘之上的情況，目前美債息稍為回落至1.637厘水平。美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦仍然不完整、不均衡，約有900萬至1,000萬人，仍然處於失業狀態，需要繼續得到援助，局方同時承諾持續為經濟提供支持，並將繼續維持寬鬆貨幣政策一段時間，直至經濟顯著改善。