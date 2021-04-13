WhatsApp勁敵Telegram據報2年內上市　港交所成潛在目的地

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-13 11:34

由視為通訊軟件WhatsApp勁敵的Telegram，或有機會在香港掛牌。據俄羅斯媒體《Vedomosti》引述多名消息人士指，正進行上市前準備工作，計劃2年內上市，上市地點可能為港交所（0388）或納斯達克交易所。

消息人士指，Telegram上市估值可能達到300億至500億美元，預計以傳統IPO模式、直接上市或透過SPAC公司上市都有可能。

Telegram或會登陸本港股市。（資料圖片）

上月進行10億美元債務融資

報道又指，Telegram曾在2018年發行虛擬貨幣Gram，美國證交會於去年裁定其違反聯邦證券法，加上Telegram有超過40%用家來自亞洲，令該公司可能更傾向於在香港上市。

Telegram於上月通過債務融資超過10億美元。Telegram現時在全球擁有10億活躍用戶，今年一月有超過1億新用戶加入Telegram。

另外，據Forbes報道，WhatsApp近日出現多個嚴重漏洞，只要取得用戶的電話號碼，就可遙距將他人帳號永久「停用」。由於操作簡單更不需要黑客技術， 對全球 Whatsapp 用戶構成嚴重要脅。

WhatsApp私隱安全惹爭議 用戶進行數碼移民

WhatsApp是港人最常用的通訊軟件，可是年初發生私隱安全爭議，近日更出現多個嚴重漏洞，促使用戶轉向Telegram及Signal等其他即時通訊軟件。

WhatsApp 於1月公佈新條款，要求除歐洲地區外的全球用戶同意新服務條款和私隱政策，日後用戶資料將與Facebook共用，若不同意便無法繼續使用。

據Apptopia數據，Telegram 在1月6日至10日期間錄得了 560 萬次下載，1月份下載量在非遊戲類App中，更是全球排名第一，下載量逾6,300萬次，是去年同期的3.8倍。顯然在 WhatsApp 公佈新條款之後，引起了不少人轉用其他服務。

同時據Sensor Tower統計，另一個熱門的即時通訊服務Signal ，於1月6至10日期間，全球下載數量錄得750萬次，比之前一星期提升了43倍。而MeWe自1月6日以來，全球下載量達到近20萬次，大部份的新下載來自美國，有近14.3萬次。