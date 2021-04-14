股神指標預告股災？Cathie Wood：別人恐懼我進場　睇好呢三類

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-14 16:26

此前，《Business Insider》報道，股神巴菲特最青睞的股市估值指標「巴菲特指標」（股市總市值/GDP）飆升至歷史新高水平，外媒表示全球股市已嚴重高估，可能即將在未來數月內閃崩。

巴菲特曾形容該指標為「衡量任何時刻股市估值的唯一最佳指標」，他在2001年指出，在科網爆破之前，該指標達到紀錄新高，是「非常強烈的警告訊號」。

因此Tesla創辦人Elon Musk在Twitter上詢問，向有連登契媽之稱的Cathie Wood，對於比值過高的看法。以「標普 500市值與GDP比較」作為參考，而標普500指數佔美股市值近80%，因此類似於巴菲特指標。

Cathie Wood 在本月6日時就作出回應，無需擔心市值與GDP脫鉤，認為GDP是工業時代發展而來的數據，已與現代脫鉤，特別是科技新創大幅提高的生產力、通脹低於預期，都指出實際產能顯著增長的跡象。通縮給越來越難以定義的GDP （分母)）帶來壓力，高效的生產力提高盈利質量，而低利率則推升了其資本額 (分子)。

Cathie Wood指無需擔心市值與 GDP 脫鉤。（Twitter截圖）

她指出，「I would prefer to invest in the face of fear than exuberance!」（寧願在大眾恐懼時進場，而不是在一片繁榮之際進行投資。）

此外，她又指繼電動車之後，數字銀包和基因組學是接下來的兩大顛覆性趨勢。

目前，Cathie Wood已對Square（SQ）及PayPal（PYPL）等公司壓下重注，因為該公司在數字銀包領域佔據主導地位。其中，Square是ARKK第二大持倉，持倉比重佔該ETF的7%以上。

至於Bitcoin，她認為可能成為當代的金本位（以黃金價值的為基礎的貨幣體系中的一個參照），將進一步增加購買力。