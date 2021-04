股神指標預告股災？Cathie Wood：別人恐懼我進場　睇好呢三類

撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-04-14 16:26

此前,《Business Insider》報道,股神巴菲特最青睞的股市估值指標「巴菲特指標」(股市總市值/GDP)飆升至歷史新高水平,外媒表示全球股市已嚴重高估,可能即將在未來數月內閃崩。

巴菲特曾形容該指標為「衡量任何時刻股市估值的唯一最佳指標」,他在2001年指出,在科網爆破之前,該指標達到紀錄新高,是「非常強烈的警告訊號」。

因此Tesla創辦人Elon Musk在Twitter上詢問,向有連登契媽之稱的Cathie Wood,對於比值過高的看法。以「標普 500市值與GDP比較」作為參考,而標普500指數佔美股市值近80%,因此類似於巴菲特指標。

Cathie Wood 在本月6日時就作出回應,無需擔心市值與GDP脫鉤,認為GDP是工業時代發展而來的數據,已與現代脫鉤,特別是科技新創大幅提高的生產力、通脹低於預期,都指出實際產能顯著增長的跡象。通縮給越來越難以定義的GDP (分母))帶來壓力,高效的生產力提高盈利質量,而低利率則推升了其資本額 (分子)。

Cathie Wood指無需擔心市值與 GDP 脫鉤。(Twitter截圖)

她指出,「I would prefer to invest in the face of fear than exuberance!」(寧願在大眾恐懼時進場,而不是在一片繁榮之際進行投資。)

此外,她又指繼電動車之後,數字銀包和基因組學是接下來的兩大顛覆性趨勢。

目前,Cathie Wood已對Square(SQ)及PayPal(PYPL)等公司壓下重注,因為該公司在數字銀包領域佔據主導地位。其中,Square是ARKK第二大持倉,持倉比重佔該ETF的7%以上。

至於Bitcoin,她認為可能成為當代的金本位(以黃金價值的為基礎的貨幣體系中的一個參照),將進一步增加購買力。